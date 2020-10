Foz, Ribadeo y Burela, en nivel uno de alerta por covid y Viveiro, en el 2

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

VIVEIRO / LA VOZ 28/10/2020 22:07 h

Ya son tres los ayuntamientos de A Mariña que están en nivel de alerta uno por covid-19. Al de Burela, que lleva varios días, le siguieron los de Foz y Ribadeo, según confirmaron desde el Sergas, haciendo referencia a datos de las 18 horas del martes 27. Este nivel de alerta se decreta en concellos que tienen entre siete y catorce casos activos, atendiendo a los nuevos confirmados por PCR en los últimos siete días. Desde el Sergas también indicaron que el ayuntamiento de Viveiro continuaba en nivel de alerta dos. El resto de los municipios de la comarca se mantienen en alerta verde (menos de siete casos de coronavirus).

Las autoridades sanitarias también confirman que siguen aumentando el número de casos activos de coronavirus en toda el área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte. A nivel provincial, en las últimas veinticuatro horas se contabilizaron 72 confirmados por PCR. Este miércoles se registraban 743 pacientes con infección activa (691, veinticuatro horas antes y 673, 48 horas antes). Se mantiene el número de hospitalizados en toda la provincia y, por los datos oficiales, el Hospital Público da Mariña, en Burela, continúa registrando el ingreso de un paciente en planta. En el HULA hay dos en la uci y veintitrés internados en planta; en el hospital de Monforte, cinco en hospitalización, y en el Polusa, uno.

A comienzos de semana, la provincia alcanzó la cifra de 4.000 contagios desde que comenzó la pandemia. Con datos del martes a las 18 horas, ya se contabilizaban 4.083 casos; la suma de los 3.248 curados, los 92 fallecidos y los aún activos.

Con Foz también en nivel de alerta amarilla, el alcalde Francisco Cajoto confirmaba este miércoles a mediodía que en el municipio hay siete casos positivos, dos de ellos en las últimas veinticuatro horas.

Apuntaba que las restricciones municipales son las mismas, precisando la necesidad de cumplir con las fijadas por los Gobiernos central y autonómico: «Pídolle aos veciños que sigan cumprindo as medidas de seguridade, evitar interactuar e o contacto físico, usar sempre mascarilla, non alarmarse pero ser responsables... Coa nosa actitude evitamos que o virus se estenda. Esto pode continuar, pode haber pequenas vagas ou oleadas do virus, de feito agora mesmo en toda España estamos a sufrir ese segundo rebrote (..) Tranquilidade e a cumprir coas medidas». En este concello, el BNG local solicitará el apoyo del pleno para instar al Ejecutivo central a, entre otras medidas, reducir el IVA de las mascarillas al 4 %.

Desde el Concello de Viveiro confirmaron que, por los datos que manejaban el martes a última hora, en el ayuntamiento se contabilizaban veintitrés casos activos, y uno de ellos se había registrado en las últimas veinticuatro horas.

Anticipar compras y consumo

Al margen de las peticiones a los presidentes de la Xunta y del Principado para que dialoguen más, el regidor ribadense Fernando Suárez insta a los vecinos a seguir cumpliendo las normas: «Hai que facer as cousas o mellor posible».

Suárez apela a consumir a nivel local y a anticipar los horarios de consumo y de compras frente al toque de queda. En Ribadeo se contabilizaban el martes por la noche siete casos activos, con uno registrado en las últimas veinticuatro horas.

Sin novedades en las residencias de mayores de la comarca

Donde no se ha registrado ningún cambio, o por lo menos no ha sido notificado de forma oficial, es en la situación que presentan las residencias de mayores de la comarca. En la información divulgada este miércoles a mediodía por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), se indicaba que continúan activos los tres casos positivos que guardan relación con otros tres usuarios de la residencia de mayores de San Cibrao, en el municipio cervense.

Con respecto a los casos de trabajadores, continúan figurando en el listado de casos activos, el de un empleado de la residencia de mayores DomusVi de Viveiro; el de otro empleado de la residencia de Burela; otro de la residencia de San Rafael, en el término municipal de Mondoñedo y otro trabajador de la residencia de mayores de San Cibrao (Cervo).