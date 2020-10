Feijoo: «Cerrar la fábrica de aluminio de Alcoa sería un disparate industrial para España sin precedentes»

0

La Voz de Galicia

23/10/2020

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, se reunió esta mañana con el comité de empresa de Alcoa San Cibrao. Explicó que el encuentro fue a instancias del comité y reiteró su compromiso personal con buscar una solución que evite el cierre de Alcoa.«Llevamos año y medio diciendo que la multinacional amerciana se iría de Alcoa y propondría el cierre si no había una tarifa eléctrica que fuese compatible para la producción de aluminio. Durante un año y medio estuvimos solos en este planteamiento. Por fin, desde las elecciones autonómicas de julio, el gobierno central se puso a trabajar con la Xunta y la Xunta con el Gobierno central para buscar alternativas y en eso estamos en este momento».

«A 45 euros el megavatio no se puede producir una tonelada de aluminio; no es posible, es pérdida constante para cualquier empresa que lo explote. Por lo tanto, hemos de bajar el precio de la energía para hacerlo compatible con la producción de aluminio primario. Eso lo entiende todo el mundo. Nosotros no contemplamos ninguna posibilidad que no sea el mantenimiento de los puestos de trabajo y de la única fábrica de alumino privada que existe en España. En estos momentos tenemos una relación fluida con el gobierno; nuestra relación con el comité de empresa es de compromiso incuestionable, que vamos a seguir manteniendo, y no estamos en absolutos de acuerdo con la actitud de Alcoa, que ha decidido abandonar de España, cuando no tiene ningún derecho a abandonar a las familias por una decisión empresarial. Si Alcoa tiene claro que no quiere operar en esa factoría, lo que tiene que hacer es venderla, transferirla a otra que sí quiere operar. Y en eso estamos; en convencer a Alcoa de que lo haga, que transmita esa factoría que adquirió en el sector público, que es estratégica para España,la única que produce alumino primario en España, Por consiguiente, Alcoa tiene una obligación moral, ética y, diría más, mercantil y empresarial de facilitar la venta de la factoría a otro operador que la mantenga abierta y mantenga los puestos de trabajo. Y en eso estamos centrados. Se lo hemos dicho a Alcoa, al gobierno central, lo sabe el comité de empresa y el comité de empresa no tiene ningún aliado más incondicional que la Xunta de Galicia», añadió el presidente Núñez Feijoo.

Sobre la estrategia a segur, comentó: «Estamos en una situación crítica, pero yo no pierdo la esperanza de encontrar una solución para que Alcoa desbloquee la venta al operador que ha confirmado su interés por activar la factoría y que el Gobierno, esta vez sí, cumpla con este nuevo operador y le facilite una nueva tarifa que haga posible la producción de alumino primario en Alcoa mientras no se habiliten nuevas fórmulas de producción de energía renovable de autoconsumo para la propia factoría».

«Es una situación compleja, en la que estamos trabajando juntos y mantenemos la esperanza en que sin duda Alcoa no se cierre. Si cerramos esta fábrica sería un disparate industrial para España sin precedentes. Tendríamos que importar todos y cada uno de los kilos de alumino que consumimos. No tiene ningún sentido pensar que podemos prescindir de la factoría de alumino de A Mariña lucense», concluyó.