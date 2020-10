Joya de la cantera y capitán en el soñado regreso a Tercera

0

La Voz de Galicia I. DÍAZ ROLLE

VIVEIRO / LA VOZ 19/10/2020 22:28 h

El capitán del Viveiro en su dulce retorno a Tercera División apenas tenía ocho años la vez anterior que la casi centenaria entidad compitió en la categoría. Entre la última hornada de talentos de la factoría viveirense, Arturo Calvo fue el que primero derribó la puerta del primer equipo y en la victoria contra el Estudiantil, que además puso a los celestes líderes, lució con orgullo el brazalete, a sus solo 22 primaveras.

«Fue algo circunstancial porque no estaba Xaime y Álex Meitín fue suplente. El orden de los capitanes está claro. Cuando jueguen estaré encantado de devolvérselo, pero fue un honor llevar el brazalete del equipo de mi vida en la vuelta a Tercera después de tantos años sufriendo, y más por lo bien que salió todo», cuenta.

«No creo que se le pueda pedir nada más al partido. Jugamos bien, ganamos, y además había bastante gente en la grada, que teniendo en cuenta de lo que venimos es algo muy bonito», añade el delantero viveirense.

Por encima de la clasificación «anecdótica» que sitúa al conjunto mariñano en la cima, destaca el trabajo colectivo para sumar los tres primeros puntos gracias a los dos goles de Javi Rey: «Creo que excepto los cinco primeros minutos, que salimos un poco tímidos, estuvimos a un nivel altísimo, tanto los titulares como los que salieron del banquillo».

Arturo reconoce que perder la eliminatoria contra el Ribadumia fue «una decepción», pero pone muy buena nota al inicio de curso viveirense: «Hicimos una gran pretemporada, con tres muy buenos partidos, y aunque se puede decir que el del Ribadumia fue un pequeño tropiezo, contra el Estudiantil demostramos que estamos a un buen nivel».

«No vivo solo del gol»

El 9 gana galones en la que ya es su quinta temporada con presencia regular en el primer equipo, aunque el escudo lo defiende desde prebenjamín. Disputó los 90 minutos ante el Estudiantil, y su trabajo fue importante, pero no dispuso de grandes oportunidades para estrenar su cuenta goleadora. No le preocupa demasiado: «El equipo generó mucho y apenas nos generaron, eso es lo importante. No me considero un delantero que viva solo del gol. Me gusta aportar en todas las facetas, también en la creación o en la presión».

Con tres puntos e inmejorables sensaciones, Arturo ya piensa en la visita del domingo a otro recién ascendido, el Fisterra. Para entonces seguirán sancionados Xaime y Vicente: «Son dos jugadores muy importantes, pero contra el Estudiantil quedó claro que quienes los suplan también son muy buenos».