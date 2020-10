El Viveiro comienza la liga en Cantarrana ante otro novato

0

viveiro / la voz 18/10/2020 12:14 h

Catorce temporadas más tarde, exactamente 5.257 días, el Viveiro vuelve a jugar un partido de Tercera División. Y lo hace ante su público en un estadio adaptado a todos los protocolos contra el covid y ante otro novato, el Vista Alegre-Estudiantil (Cantarrana, 17 horas).

Aunque en lo único que se parecen la entidad mariñana y la ahora instalada en Compostela es en esa condición de noveles en la liga. Mientras los locales consiguieron el ascenso con unos números brillantes en el último curso y ha mantenido su bloque, su rival ha tenido que construirse desde cero, con varios fichajes de lujo, tras esperar varios años a una decisión judicial.

«Es un equipo con muy buenos jugadores, pero también una incógnita porque hasta ahora no han competido juntos. De lo que no tengo dudas es de que saldrán con un once muy competitivo», razona Chusky.

El entrenador sancibrense ve a su plantilla capacitada para luchar por los tres puntos tras una buena pretemporada, que cerraron invictos aunque con los penaltis apartándolos del sueño de la Copa del Rey ante el Ribadumia: «Teníamos mucha ilusión por esa eliminatoria, pero ya hemos cambiado el chip. Empieza una liga apasionante».

Sin Xaime ni Vicente

El conjunto celeste también tendrá que sobreponerse a las bajas. A las conocidas por lesión de Roi, Tomás y Jacob, se suman los hermanos Xaime y Vicente por una sanción de su última temporada con el Castro en Tercera, la 2016-17. «Son jugadores con mucho peso en el equipo, pero quienes los suplan están capacitados para rendir», explicó un técnico que repetirá la alineación del Vero Boquete con las novedades obligadas de Javi Rey y Gerardo.