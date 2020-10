«Que Alcoa pasase a lista dos despidos neste momento non axuda en nada»

Son días de tensa calma en el exterior de la fábrica de Alcoa en San Cibrao. Así los definía ayer Kike Rocha, portavoz de la plataforma de las empresas auxiliares por la CIG.

Los trabajadores esperan novedades, aguardan respuestas por parte de las Administraciones y confían aún en que haya una solución que evite los 524 despidos anunciados por Alcoa al ejecutar el ERE.

«Que a empresa -Alcoa- pasara a lista dos despidos xa na documentación que aportou co ERE non axuda nada neste momento, senón que crea aínda máis tensión», comentaba ayer el representante sindical.

De momento no llegó ninguna notificación de despido; para ello, han de pasar 20 días desde el anuncio de ejecución del ERE.

De momento no llega nada; se espera con impaciencia una convocatoria por parte del Ministerio de Industria para reunir en la mesa multilateral a la Xunta y a los sindicatos. Los sindicatos tramitan la impugnación del ERE ante la Justicia y la solicitud de la cautelar para evitar mientras tanto el cierre de la planta de aluminio. Y, sobretodo, se confía en la acción del Gobierno central y de la Xunta, en que aporten una solución, que para el comité sería intervenir la fábrica, «de una manera o de otra».

Se había barajado la posibilidad de trasladarse hoy a Asturias aprovechando los premios Príncipe de Asturias para protestar por la crisis de Alcoa, pero la situación sanitaria en el Principado no recomienda viajar.

Los trabajadores convocan una gran manifestación en Lugo el día 24

Comité y trabajadores de la fábrica de Alcoa en San Cibrao convocan una «gran manifestación en Lugo» el próximo sábado, día 24.

Falta más de una semana y entre tanto pueden pasar «muchas cosas», explican, pero entienden que pueden ser unas fechas cruciales. La manifestación saldrá a las 11 de la mañana ante el edificio de la Xunta en la capital lucense y discurrirá durante una hora por las calles de la ciudad hasta la sede de la subdelegación del Gobierno en Lugo.

Allí el comité entregará a Isabel Rodríguez «la solicitud de intervención pública temporal de la fábrica por parte del Gobierno central».

Como es habitual, los representantes de los trabajadores ruegan «que se cumpla en todo momento con las medidas de seguridad por el covid y recuerdan el uso obligatorio de mascarilla».

Sindicatos y empresa se reunieron ayer con la Inspección de Trabajo por el ERE

La de ayer fue una jornada completa para los inspectores de Trabajo. Por la mañana se reunieron con representantes legales de la empresa, Alcoa, para recabar información sobre el ERE presentado por la multinacional. Ya por la tarde el encuentro de los inspectores fue con los abogados sindicales para recoger la valoración de estos sobre el despido colectivo anunciado para 524 trabajadores de la planta de aluminio de San Cibrao. Luego Inspección de Trabajo habrá de emitir un informe aprobando o rechazando el ERE.

Este ERE, en cualquier caso, no afecta directamente a los empleados de las auxiliares, pero sí indirectamente a unos 450. Diez auxiliares trabajan exclusivamente para la planta de aluminio; de momento Alcoa no les notificó la rescisión de contrato. Otras diez empresas auxiliares trabajan para ambas plantas. «De momento estamos traballando á espera de acontecementos -señala Kike Rocha-; nós, nas auxiliares, non estamos en folga».