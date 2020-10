La Plataforma Sanitaria insta al Sergas a retomar la actividad presencial en los centros de salud

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

VIVEIRO / LA VOZ 16/10/2020 05:00 h

A medida que aumentan las quejas de ciudadanos por las limitaciones para ser atendidos presencialmente en los centros de salud, se escuchan más voces de colectivos que piden al Gobierno gallego que cambie de estrategia. Desde la Plataforma Sanitaria da Mariña exigen al Sergas que garantice una atención sanitaria basada en la reactivación de la actividad presencial y dote el personal necesario en todas las categorías para que los centros de salud abran sus puertas a los pacientes con total seguridad.

Desde la plataforma afirman que la atención sanitaria a través de citas y consultas telefónicas a raíz de la pandemia «xerou unha enorme dificultade para acceder aos servizos sanitarios, xa que non se dotou dos recursos materiais, tecnolóxicos e humanos precisos para que se puidera efectuar con garantías. O persoal sanitario e administrativo dos centros viuse totalmente desbordado, e viu como ás súas tarefas habituais se lle engadiron outras novas funcións de seguimento, rastrexo... sin reforzarse en absoluto o cadro de persoal e mesmo continuando coas súas políticas de non substitución do persoal ausente por diversos motivos», explica Montse Porteiro, coordinadora de la plataforma.

«Abandonados polo sistema»

También critican la escasez de líneas habilitadas para las llamadas telefónicas, la desviación de llamadas a una central privada de atención a la población, «e á percepción pola poboación de que as chamadas non son atendidas ao non dar ton de liña ocupada cando se está a atender unha chamada». Aseguran que la sobrecarga de trabajo desborda al personal, que debe soportar las quejas de pacientes «que se sinten desatendidos e abandonados polo sistema». «A atención telefónica é unha ferramenta que pode solucionar certas situacións, pero non debe ser en nengún caso a única nin a principal ferramenta», indica Porteiro.