La Diputación invertirá 130.000 euros en mejorar la carretera que une A Seara y San Acisclo, entre Alfoz y Foz

La Voz de Galicia

FOZ / LA VOZ 16/10/2020

El presidente de la Diputación Provincial de Lugo, José Tomé Roca, anunció este jueves en Foz que se ejecutará la obra de ensanche y mejora de la carretera provincial LU-P-0210, que une A Seara, en Alfoz, y San Acisclo, en el término municipal focense. Durante su visita a Foz, Tomé estuvo acompañado por la diputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto; el diputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera Capón, y el alcalde focense, Francisco Cajoto.

Tomé avanzó que el proyecto para el vial ya está redactado y en proceso de revisión para su aprobación próximamente en la junta de gobierno. La Diputación invertirá unos 130.000 euros, entre la ejecución de las obras y la compra por mutuo acuerdo de los terrenos necesarios para realizarla. Informó que los trabajos se desarrollarán entre los kilómetros 5,1 y 5,3, consistirán en la ampliación y acondicionamiento de la vía con aglomerado en caliente, además de dotarlo de iluminación y aceras.

«Resolvemos un problema de seguridade, pois actualmente a vía é moi estreita e está deteriorada, dificultando a condución dos viaxeiros», explicó Tomé, quien también aprovechó su desplazamiento a Foz para supervisar otras obras acometidas por la Diputación, como el vial de Brea, en Nois. Los trabajadores del ente provincial también están acondicionando con riego asfáltico un total de 4.300 metros cuadrados de tres estacionamientos municipales en el centro de Foz, como son el de la Rúa Costa do Castro, el de Rúa do Pilar y el de la Sala Bahía. «Os traballos teñen un custe no mercado duns 60.000 euros, importe que a Deputación lle aforra ao Concello ao asumir as obras co Parque Móbil para que poida investir noutras necesidades no municipio», explican desde el organismo provincial.