El comité rechaza el inicio de la parada de cubas propuesto por Alcoa y afirma que todavía no puede ejecutar los despidos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Cervo / La Voz 14/10/2020 11:56 h

El comité de empresa ha rechazado el inicio de la parada de cubas propuesto por Alcoa. En un comunicado enviado a los medios, los representantes de los trabajadores afirman que la multinacional que preside Rob Harvey «pretendía cambiar sustancialmente las condiciones» de los servicios mínimos de la huelga indefinida que dio comienzo el pasado 4 de octubre en la factoría de aluminio de San Cibrao, y cuyas condiciones se han ido renovando y prorrogando en la última jornada.

Afirma que el comité que la dirección de la empresa ha roto «unilateralmente las negociaciones» tras proponer unos servicios mínimos «del 90-95% del personal, sin restricciones de producción ni expedición, pactando además la colaboración en la parada de cubas». A juicio del órgano de representación que preside José Antonio Zan, la situación «muestra, nuevamente, el despropósito de la empresa y la falta de voluntad para negociar cualquier acuerdo».

«La empresa manifestó inicialmente que se acogería a la actuación del AGA (Acordo interprofesional galego sobre procedementos extraxudiciais de solución de conflitos de traballo). Mientras tanto, extendió unilateralmente el último acuerdo de servicios mínimos, es decir, se continuaría con el modelo de huelga que tenemos actualmente», continúan.

Falta el informe final de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Por otro lado, el comité afirma en un comunicado que Alcoa no puede empezar a ejecutar el ERE (expediente de regulación de empleo) hasta no disponer del informe final de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Apunta que la reunión para elaborar dicho informe tendrá lugar con los representantes de los trabajadores mañana, jueves 15, a las 16.15 horas, «no descartando una reunión conjunta con la empresa en caso de que surja alguna incongruencia entre las partes, por lo que no se espera ningún intento de aplicación de ninguna medida por parte de la empresa antes de la próxima semana».

72 horas para resolver la «medida cautelar» que solicitarán los sindicatos CC.OO., CIG y UGT

Mientras, continúa el órgano de representación de la plantilla, los tres sindicatos (CC.OO., CIG y UGT) están preparando la «medida cautelar, pendiente de dos informes independientes, que aportarán más consistencia a la demanda». Y señala que, una vez presentada la citada resolución, está debe hacerse efectiva en 72 horas.