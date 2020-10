«Os traballadores das residencias de maiores limitamos a nosa vida persoal en favor dos usuarios»

0

La Voz de Galicia MARÍA CUADRADO

FOZ / LA VOZ 14/10/2020 05:00 h

Fátima Fernández dirixe a Residencia de Maiores de Foz, que con corenta usuarios está ao 100% de ocupación, e o centro de día, con dezaseis das corenta prazas cubertas. Tras rexistrar na primavera o centro varios casos de coronavirus, Fernández analiza como é a situación nesta nova fase.

—Como afrontan a situación ante esta segunda ola?

—Os traballadores encarámola con angustia e sabendo que non podemos baixar a garda. Temos unha responsabilidade moi grande que repercute na nosa vida diaria. Limitamos a nosa vida persoal en favor dos usuarios, para evitar riscos.

—A situación esixe un plus de responsabilidade...

—É unha responsabilidade e un esforzo do 100 %, ás veces dun 200 %. Que os traballadores limiten a súa vida social e familiar é algo que a sociedade tería que ter en conta e premiar. Iso eu creo que nos vai causar un desgaste importante porque é unha situación que se prolonga xa durante moito tempo, sen saber cando vai finalizar, e que se complica. A sociedade debería darse conta delo. No que a nós respecta, teño que dicir que nos sentimos moi arroupados. Tivemos a comprensión por parte do pobo de Foz e iso axudounos a nós e axudoulles aos maiores a seguir adiante. Tivemos a sorte de que unha empresa nos cedeu unha especie de caseta, perfectamente acondicionada, que é onde se fan as visitas. Así restrínxense as entradas á residencia.

—E como o están levando os maiores da residencia?

—Os maiores son un dos colectivos que máis sufriu a pandemia neste país e son os grandes heroes. Son un grupo de risco porque todos ou case todos teñen algunha patoloxía asociada, e eles saben que esta enfermidade lles pode causar moitos problemas, incluso a morte. E ante esta situación, eles estannos dando un exemplo de como se debe comportar unha sociedade. Ogallá copiaran deles o resto! Levan meses e meses aquí pechados para non estar enfermos, para non contaxiar aos demais.

—Como se organizan coas visitas?

—No noso centro as visitas non están prohibidas, pero si temos un protocolo estrito e as visitas fanse dunha maneira moi controlada. Temos a sorte de que as familias están moi concienciadas e acatan á perfección o protocolo; mírase a temperatura antes de entrar, emprégase a mascarilla todo o tempo, cubren unha enquisa, cumpren co distanciamento, non hai apertas nen bicos...

—É difícil vivir sen bicos...

—É moi difícil, necesitamos o contacto.

—Permítenlles saídas ao exterior?

—Os usuarios que teñen autonomía están saíndo á rúa de maneira controlada, unha vez á semana durante unha hora, case sempre para xestións moi puntuais. Non nos piden saír para ir a unha cafetería nin a un bar. Van ao médico e ao banco. Só saen cando eles o precisan. Cabréanse cando ven nos medios que a xente segue saíndo de festa... pero despois tamén che din: ‘Son xente nova’.

—Como é a vida na residencia nestes momentos?

—Esta residencia é como un fogar. Hai actividades de forma constante, e son diversas, pero tamén hai quen non quere participar. Tratamos de que se sintan como na casa. Creo que conseguimos que estén tranquilos, felices... Queremos que manteñan cousas que facían nas súas casas. Agora, imos fixar un día para tomar un viño ou un aperitivo.

—Que tipo de control e probas anticovid-19 se están facendo entre os traballadores e usuarios?

—Aos traballadores fixéronnos un cribado hai menos de quince días. E aos maiores faráselles un cribado aleatorio unha vez ao mes. Sempre lles pido máis rapidez; non podemos estar esperando catro días polo resultado das probas. Creo que é fundamental ser áxiles e rápidos. Sei que están facendo un traballo tremendo, pero necesitamos axilidade. Na primavera, cando se rexistraron casos, foi determinante saber os resultados rápido e que os usuarios positivos saíran fóra da residencia. Hai que ser rápidos á hora de actuar e manter a mente fría. Se hai positivos hai que levalos para zonas nas que estean seguros e nas que reciban todos os coidados sanitarios.

—Como levan o protocolo?

—A ventilación continuada nunha residencia é complexa. Os gastos cada vez son maiores. Esta situación xera custes elevadísimos para as empresas, para as Administracións públicas...

—Que valoración lle merece a resposta cidadá a esta situación?

—Como sociedade temos que cerrar filas e unirnos. Neste e noutros casos. Desde aquí tamén estamos pendentes de Alcoa. Estamos unidos fronte ao covid e ante o de Alcoa. Temos maiores con netos ou fillos traballando alí.