Viveiro / La Voz 13/10/2020 13:17 h

La portavoz del BNG, Ana Pontón, estuvo esta mañana de martes en San Cibrao entrevistándose con el comité y con los trabajadores. "O futuro da fábrica de Alcoa non depende dunha decisión do xulgado, senón dunha decisión política", manifestó.

Ana Pontón pidió "valentía" tanto a la Xunta de Galicia como al Gobierno central para acometer una intervención pública de la fábrica: "Vén de facerse noutros países europeos, por que aquí non? Hai que intervir a fábrica e estamos no tempo límite".

"Un país sen industria é un país sen futuro. Pídolle valentía as Administracións. O futuro da fábrica de Alcoa en San Cibrao vai decidirse no consello da Xunta e no consello de ministros; aí é onde verdadeiramente se vai decidir, porque se trata basicamente dunha decisión política. Nós, dende o BNG, pedimos unha vez máis no Congreso a nacionalización de Alcoa. A semana que vén presentaremos unha iniciativa semellante no Parlamento galego. Aí vai verse o verdadeiro posicionamento de cada quen", añadía Ana Pontón.

"Viñen esta mañá ata San Cibrao para lles expresar o noso apoio aos traballadores. Estamos nun momento decisivo. Non é que se poidan perder 524 postos de traballo; serían o dobre de empregos os que se perderían contando aos traballadores das empresas auxiliares. Quero expresar tamén o noso recoñecemento aos traballadores que lle están a plantar cara á empresa. Eles están á altura. A Mariña estivo tamén á altura. Agora teñen que estar á mesma altura a Xunta e o Goberno central. Alcoa estivo a actuar con prepotencia e chulería; nunca quixo vender e iso non se lle pode permitir", declaraba la portavoz del BNG.