Acisa también pide desde Ribadeo que se oficialice el Camiño do Mar

RIBADEO / LA VOZ 13/10/2020 05:00 h

La junta directiva de Acisa celebró un encuentro para analizar la situación y preparar actividades que se desarrollarán durante el último trimestre del 2020. Continuarán trabajando en la promoción de Ribadeo como destino seguro y pedirán que se oficialice el Camiño do Mar como nueva ruta xacobea, sumándose así a la iniciativa impulsada por varios colectivos y Concellos.

«Vivimos unha situación moi delicada, o turismo caeu e, polo tanto, a actividade económica. Non é convinte ter parado este recurso do Camiño do Mar, que podería xerar moitos visitantes no Xacobeo 2021. Hai que ter en conta que Ribadeo tería así dúas rutas xacobeas, é dicir, poderíamos ter o dobre de visitas de peregrinos e o dobre de potenciais turistas que volverán a Ribadeo unha vez rematado o Camiño», indicó el presidente de Acisa, Francisco Iriarte. Acisa supera los 170 socios y desde el 1 de enero registró 17 altas y seis bajas «cinco delas por peches previos a esta crise».

Plataforma on line

«Dentro duns días presentaremos unha nova edición do Domingueo. E a finais de mes daremos a coñecer a plataforma de venda on line que, si todo vai ben, contará con cincuenta establecementos de inicio. Para novembro traballamos en diferentes iniciativas que nos axuden a dinamizar as compras ese mes», avanzó.