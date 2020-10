A Mariña pelea por la última fábrica de aluminio de España

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

SAN CIBRAO/ LA VOZ 11/10/2020 12:17 h

Pasadas las once de la mañana de este domingo arrancó desde O Castelo una multitudinaria marcha de estudiantes de secundaria de A Mariña en defensa de la última fábrica de aluminio primario de España, la de San Cibrao, la que Alcoa quiere cerrar pese a la frontal oposición del norte lucense y del resto de la provincia, de Galicia y de España. A esa «juventud que tiene su futuro en peligro» la esperan a las puertas de la factoría empleados en huelga indefinida, dispuestos a pelear hasta el final con todas las armas a su alcance para frenar el despido de 524 asalariados de la planta de aluminio, que arrastraría a otros 400 de empresas contratadas para la factoría.

; Manifestación de estudiantes por los empleos del aluminio en A Mariña Xaime Ramallal

Confirmado por Alcoa el despido colectivo y la hibernación de las cubas de electrolisis, que sería el principio del fin de la soberanía que le queda a España para no depender por completo del aluminio de importación, el comité de empresa, los sindicatos, la Xunta y el Gobierno español tratan de pararle los pies a la multinacional americana. Incansables, los empleados de la multinacional y de las subcontratas suman a su larga lista de apoyos sociales, económicos y empresariales la marcha estudiantil de este domingo.

Fuerzas de seguridad siguen de cerca una movilización que avanza hacia la fábrica de aluminio y alúmina, en cuya entrada avivan la llama de su clamorosa reivindicación los integrantes de la plantilla de Alcoa y de las auxiliares que no están de servicios mínimos en la huelga indefinida. Portando una pancarta con el lema «polo noso futuro», alumnos de los institutos de Xove y San Cibrao, así como de otros institutos mariñanos, encabezan la marcha, seguidos de familiares. José Antonio Zan, presidente del comité, y otros empleados los acompañan.

«A solución, unha intervención», «Madrid, escoita, A Mariña está en loita», «Xunta, escoita, A Mariña está en loita», «Queremos traballar, e non emigrar», «Se esto non se amaña, caña, caña, caña», «Se esto non se arregla, guerra, guerra, guerra», «Os estudiantes son os currantes», «Enerxía, solución», «Donde está o estatuto, o estatuto donde está». «Échale huevos, Pedrito échale huevos», «Si no hay solución, Gobierno dimisión», «A Mariña sálvase loitando» y «Sin industria non hai futuro». La marcha estudiantil discurre entre aplausos, con Zan megáfono en mano, coreando al unísono todas esas consignas, un resumen de las reclamaciones de los empleados en huelga indefinida.

Minutos antes de mediodía la marcha ha llegado al exterior de la factoría, donde empleados de Alcoa y de las auxiliares han recibido calurosamente a los estudiantes y al resto de personas que se manifestaron desde el cruce de O Castelo. Impresionante y multitudinaria movilización con la que A Mariña sigue clamando para que el Gobierno y la Xunta actúen ya, paralizando con todos los medios legalmente posibles el despido colectivo y evitando que la multinacional americana prive al norte lucense de su mayor industria. «A solución, unha intervención» suena frente a las chimeneas de la fábrica con toda la fuerza de quienes luchan por los empleos y por la última fábrica de aluminio activa en España. Porque salvar puestos y producción depende de que impedir a Alcoa paralizar la producción, los manifestantes insisten: «As cubas non se paran».