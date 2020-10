La Copa Galicia espera al Burela

0

El Pescados Rubén Burela FS ha sellado esta tarde su pase a la final de la XIV Copa Galicia con victoria sobre el Viaxes Amarelle FSF (2-1); en la gran cita se verán las caras con Poio o Ourense, aún pendiente del desenlace del segundo partido. Las Guerreiras Laranxas, que partían con la clara ventaja del 1-10 de la ida, dispusieron de todo el peso del partido, con posesión, dominio y ocasiones, pero les faltó concentración y finalización ante un rival que se aplicó en defensa los cuarenta minutos. La escuadra visitante aprovechó el único peligro de la primera parte para tomar ventaja. Repitiendo monólogo naranja, las mariñanas pudieron dar la vuelta antes del ecuador de la segunda parte con dos tantos.

Yaiza adelantó a las herculinas superada la medianía de la primera parte en dos segundos, en un pase largo al que no replegó la defensa naranja y sentenciado con un balón raso. Antes las de Amarelle tan sólo habían dispuesto de una leve ocasión en el 8, con una tentativa de pase de Patri Corral que se desvaneció en los últimos metros. Las de Julio Delgado, no obstante, habían avisado y mucho sobre Leti Rojo, con hasta tres palos. Todo el peso de la cita siguió siendo de las de Julio Delgado pero no conseguían la recompensa merecida.

Ante un Amarelle que no tuvo presencia en ataque el Pescados Rubén se armó de paciencia en el reinicio. Cristina, en el 27, materializó la igualada más que merecida; antes Bea Mateos, la propia Cristina y Cami ya habían avisado con mucho peligro. En el 30 Dany, por fin, puso por delante a las de A Mariña, sin cesar no su asedio sobre la red coruñesa aunque hoy no era el día de las burelistas en afinación.

Ficha técnica

Pescados Rubén Burela FS: Jozi, Dany, Cilene, Lara Balseiro, M. Cortés, cinco inicial; también jugaron Cami, Bea Mateos, Cristina, Elena Aragón, Jenny, Sandra Buzón

Viaxes Amarelle FSF: Leti Rojo, Candela, Cris Lourés, Yaiza, Martita, cinco inicial; también jugaron Patri Corral, María Gómez, Laura Doce, Sofía

Goles: 0-1, minuto 11, Yaiza; 1-1, minuto 27, Cristina; 2-1, minuto 30, Dany. Árbitros: Salinas García // Vieito Regueira. Por Burela amarilla para Lara Balseiro (minuto 32)

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de semifinales de XIV Copa Galicia disputado en el pabellón Vista Alegre de Burela