El pádel se erige como alternativa segura a los deportes de contacto

La Voz de Galicia I. DÍAZ ROLLE

VIVEIRO / LA VOZ 11/10/2020 12:43 h

Como a otros muchos ámbitos vitales, la pandemia está haciendo daño a unos cuantos deportes. Rodeados de incertezas, su práctica parece complicada para el común de los aficionados. No es el caso de las actividades individuales, ni tampoco del pádel, que, al menos en Viveiro ha sufrido un importante auge.

El ránking que se celebra cada año en las pistas del Ego, en Area, contó durante su última edición con 25 parejas. La nueva competición, que aún recibe inscripciones porque arrancará en noviembre, prácticamente dobla su participación ya con más de 40 dúos en liza.

«Es uno de los pocos deportes colectivos que se adapta a las medidas de seguridad ante el covid-19. No es un deporte de contacto y solo participan cuatro personas. Al necesitarse solo cuatro jugadores, es fácil organizar partidos, y además el aspecto físico no es demasiado diferencial, por lo que puede coincidir gente de distintas generaciones», analiza el organizador de la liga viveirense, Javi Villares.

También constata la gran cantidad de jugadores federados en otras disciplinas que han decidido inscribirse en la competición debido a la incertidumbre que arrecia sobre sus prácticas habituales.

Si bien, esta línea en ascenso no llega a otras localidades vecinas, en Burela o Ribadeo sí confirman que seguirán contando con una notable participación, aunque algo menor que en temporadas anteriores. «O ano pasado tivemos trinta e pico, e agora hai algún menos, pero hai bastantes que prefiren esperar ata novembro para ver como avanzan as cousas», explica María Gómez desde Activity Center. En el torneo interno del Pádel Club Ribadeo, por su parte, esperan volver a superar el centenar de participantes.

«Hai uns cantos que están facendo grupos burbulla porque se senten máis seguros»

La competición de Ribadeo es una de las más numerosas. Aunque la liga comienza con menos de las casi 60 parejas que compitieron el pasado curso, Rubén López espera un repunte durante el próximo mes. «O pádel entre a xente de Ribadeo soe repuntar en outubro, cando empeza a facer peor tempo. Durante o verán veñen xogar máis ben os turistas, e a xente de aquí prefire aproveitar para facer máis deporte ao aire libre, así que a partir de outubro medra bastante o número de persoas que xogan ao pádel», explica uno de los promotores de una liga que llegó a superar el centenar de parejas hace unos cuantos años.

La actividad en las pistas de pádel, no obstante, continúa, como constata María Gómez desde Activity Center, en Burela: «A xente á que lle gusta e esta no ránking sigue vindo, non hai demasiados problemas co covid. Hai uns cantos que aquí tamén aplican os grupos burbulla porque se senten máis seguros. Ao mellor só xogan entre esas dúas ou tres parellas para evitar coincidir con máis persoas das necesarias».