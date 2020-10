0

06/10/2020 13:08 h

El conselleiro de Economía y vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde, anunció este martes que si Alcoa sigue adelante con el ERE y lo aplica a partir del martes, día 13, Xunta y Gobierno acudirán directamente a la vía judicial para defender la actividad en la fábrica y los puestos de trabajo. «Sen ningunha dúbida, se Alcoa aplica o ERE, iremos á vía xudicial; agotaremos todas as vías, administrativa e laboral. Nisto imos da man co Goberno», afirmó esta mañana Francisco Conde.

El conselleiro avanzó que la reunión de esta tarde entre Gobierno, Xunta y sindicatos (no está convocada Alcoa), «é para avaliar precisamente a situación e para manter entre as Administracións unha colaboración efectiva. Non estamos dispostos a permitir que se apaguen as cubas nin que finalice a actividade na planta de aluminio; non estamos dispostos a permitilo. Esperamos unha rectificación de Alcoa, que se aveña a un acordo para buscar unha solución efectiva, de maneira que se siga producindo aluminio primario na Mariña, que é o que todos desexamos».

«Actuaremos, estamos decididos a avanzar, dende o punto de vista xudicial, tamén laboral. O ERE non pode ser unha opción de ningunha maneira; máis cando Alcoa vén actuando de mala fe; o ERE non sería, por tanto, legal; iso é o que consideramos», concluía el conselleiro.