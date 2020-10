Tráfico instalará aún más balizas antiniebla para mejorar la seguridad en la A-8, en lo alto de O Fiouco

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Viveiro / La Voz 05/10/2020 14:30 h

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, informa que «o Ministerio do Interior vén de licitar un proxecto da Dirección Xeral de Tráfico para aumentar a seguridade viaria na Autovía A-8 en condicións meteorolóxicas adversas de néboa densa. Trátase da obra para a instalación de novas balizas detectoras que se colocarán no treito situado entre os puntos quilométricos 545,400 e 549,680, no alto do Fiouco».

Isabel Rodríguez explicó que la Dirección General de Tráfico dedica más de 1 millón de euros a este proyecto y recordó «que esta iniciativa, coa que se trata de reducir o tempo no que se producen os cortes de circulación por motivos de seguridade na autovía, é complementaria do innovador proxecto no que traballa o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para a selección dun sistema antinéboa eficaz».

La subdelegada del Gobierno anunció que «o proxecto de Tráfico ten un presuposto de licitación de 1.018.937 euros e un prazo de execución de seis meses. Con esta obra preténdese que as condicións de seguridade que ofrecerán as novas balizas permitan diminuír a 30 metros a distancia de visibilidade na que é necesario cortar o tráfico pola autovía que actualmente é de 40 metros, o que suporá poder manter máis tempo en servizo a A-8 ao seu paso polo alto do Fiouco. De acordo cos datos históricos dos que dispón a Dirección Xeral de Tráfico, calcúlase que esta medida permitirá gañar aproximadamente un 75% de efectividade da mesma».

«As balizas que instalará a Dirección Xeral de Tráfico actívanse ao paso dos vehículos, de xeito que ao ser detectado un vehiculo acéndese unha luz vermella que segue a súa traza, avisando así da súa presenza aos que poidan circulan por detrás para evitar posibles alcances, e outra luz de cor ámbar delimita o trazado da autovía, o que lles serve de guía aos condutores no momento que a néboa comece a causar dificultades na visibilidade», explicó la subdelegada del Gobierno en Lugo.