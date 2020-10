Sons de Celeiro busca apoios para ser finalista no certame musical Carvalho Calero

0

La Voz de Galicia

viveiro / la voz 03/10/2020 20:12 h

Sons de Celeiro participa, xunto con outros 78 grupos de Galicia e Portugal, no certame musical Musicando Carvalho Calero, dedicado pola AGAL e a Radio Galega á figura homenaxeada no Día das Letras Galegas 2020. A formación viveirense busca apoios para intentar colarse entre os dez finalistas que optarán a un premio de 1.500 euros, ademais de á realización dun vídeo e a gravación do tema. Polo momento, o tema que musicaron, que leva por título Non sei, e que se pode visualizar neste enlace, está tendo moi boa acollida en Youtube, conseguindo mesmo poñerse á cabeza no número de visitas.