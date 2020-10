Pedro Michelena: «Lo ideal en pacientes crónicos sería activar tratamientos por un año»

0

viveiro / la voz 02/10/2020

Desde que el covid está omnipresente en nuestras vidas, la salud es una de las grandes prioridades. Como la pandemia ha implicado un enorme esfuerzo y ajuste en la rama sanitaria, con cambios en el modo de realizar consultas, la atención primaria se ve sobrecargada en ciertos momentos. Y dentro de esa área de trabajo, la labor del farmacéutico ha sido siempre esencial. Ahora, quizás más, por eso algunos profesionales se han mostrado dispuestos a que su gremio pudiese ampliar su labor en estos tiempos, como por ejemplo en relación con la dispensación de medicamentos para gente con patologías crónicas o de larga duración o incluso la posibilidad, a estudiar, de realizar test de coronavirus a la población de una área geográfica. De ello hablamos con los farmacéuticos de Celeiro (Viveiro) Rebeca Durán y Pedro Michelena, aportado su visión sobre cómo podrían echar una mano.

-Facilitar la recarga de las recetas es una de las propuestas.

-Sí, vemos que los pacientes tienen problemas para que les den cita con su médico, o bien porque no les cogen el teléfono, o porque tardan días en dársela. Sobretodo la gente mayor se desespera, ya que no se maneja con Internet para pedir cita online, y les cuesta explicarse telefónicamente. Les podríamos ayudar nosotros, pero no sé de que manera. La activación automática de los tratamientos sería una opción.

-Ese tipo de paciente debe tomar unas medicinas por un período más o menos largo.

-Hay pacientes con tratamientos crónicos, pero a veces el especialista les hace algún cambio de medicamento o de posología, y no siempre se actualiza la receta electrónica, por lo que el paciente tiene que volver a pedir cita.

Lo ideal sería que en los pacientes crónicos los tratamientos se activen por un año.

-¿De qué enfermedades estamos hablando, fundamentalmente?

-Cardiopatías, hipertensión, hipercolesterolemia, pacientes con problemas respiratorios, asma, EPOC... Son algunas de las más comunes.

-¿Qué dicen los pacientes al poder quedarse sin su medicina?

-Algunos se llegan a quedar sin medicamento, por la demora con las citas. En la farmacia no podemos adelantar medicamentos y no se considera una urgencia la renovación de las recetas, así que hay veces que pasa, y es muy problemático.

-¿Estaría a favor de esa medida?

-Estoy a favor de colaborar, en ese sentido, pero lleva tiempo. La mayoría de los farmacéuticos somos partidarios de colaborar, sin duda.

-¿Cómo llevan la carga del trabajo desde el inicio de la pandemia?

-Muy ajetreados. El confinamiento fue, quizás, la peor época, había mucha saturación en las farmacias, y desabastecimiento de todo, de mascarillas, alcohol, etc... Teníamos listas interminables de espera de estos productos. Ahora estamos ya un poco más tranquilos. De momento, no han surgido problemas relacionados con la gripe.