A Mariña presenta su candidatura para optar a un plan de turismo de 3 millones

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

FOZ / LA VOZ 29/09/2020 21:20 h

La Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense elaboró un Plan de Sostibilidade Turística para la comarca a desarrollar entre 2021 y 2023. El objetivo es intentar «reactivar o sector tras o duro golpe sufrido en xuño co brote de covid-19, que obrigou a confinar á Mariña e que supuxo a cancelación do 100 % das reservas realizadas para xullo e do 40% das previstas para agosto», explicó Francisco Cajoto, presidente de la mancomunidad, que presentó su candidatura para optar a un Plan de Sostenibilidad Turística del Ministerio de Turismo «de ata 3 millóns de euros, candidatura alentada e apoiada pola Xunta de Galicia para impulsar a reactivación turística da comarca».

Recordó que el 5 agosto el anterior conselleiro de Turismo, Román Rodríguez, se reunió con los representantes de la mancomunidad «para dar a coñecer os principais puntos do futuro plan (..) así como os requisitos e criterios a cumprir para a selección, defendendo a idoneidade da Mariña para estes plans co obxectivo de impulsar a súa reactivación turística despois do duro golpe tras o rebrote de covid. Esperamos que ese compromiso se manteña e se aposte de forma decidida por unha comarca que ten un gran potencial por explotar e que está a sufrir unha grave crise tamén no eido industrial coa fábrica de aluminio de San Cibrao. É o momento de pasar das palabras aos feitos».

Cajoto recordó que el plan fue aprobado de forma unánime por el pleno de la mancomunidad. Avanzó que A Mariña Lucense entraría «dentro da figura dos Planes de Sostenibilidad en destinos turísticos rurais ou de interior, que inclúen zonas costeiras pouco desenvolvidas, que teñen como obxectivos principais dinamizar os destinos rurais para contribuír a afrontar o reto demográfico, poñer en valor o seu patrimonio medioambiental e crear novos produtos turísticos baseados nas súas particularidades».

«O Estado, a través da Secretaría de Estado de Turismo financiaría o 40-45 %, a Xunta de Galicia outro 40-45 % e a Mancomunidade financiaría o 10-20 % restante», explican las mismas fuentes: «Dende a mancomunidade, da man dos Concellos e coa axuda dunha consultora externa financiada polo Goberno autonómico durante o mes de agosto traballouse a marchas forzadas para presentar o Plan de Sostenibilidade Turística mais idóneo posible para a comarca na data sinalada, o 10 de setembro».

Desde la mancomunidad recordaron que la comarca no cuenta con un plan turístico desde el 2014. Cajoto avanzó que para este nuevo plan, se trabajó en cinco ejes estratégicos que tratan a A Mariña «como un todo, sen localismos. Presentamos liñas de actuación que abranguen a todo o territorio da comarca. Así, poñer en valor as fervenzas que hai na Mariña, traballar en rutas de BTT ou sendeirismo, definir unha rede de miradoiros ou de turismo ornitolóxico ou definir, oficializar e potenciar unha ruta de peregrinación esquecida —o Camiño do Mar— que discorre por todos os concellos costeiros, constitúen accións que benefician a toda a comarca no seu conxunto e non a un concello de forma individual», indicó: «Apostamos por sumar forzas, apostamos por traballar unidos e cremos firmemente que a única forma de que o turismo medre é actuar en conxunto. O plan conta cunha parte promocional moi importante que pode constituír un salto cualitativo: temos unhas condicións fabulosas, é moi necesario que o plan se aprobe para contar cos recursos necesarios para potencialas».