Huelga indefinida a partir del día 4 en Alcoa

0

La Voz de Galicia M. S. CORRAL

SAN CIBRAO / LA VOZ 29/09/2020 14:42 h

Huelga indefinida en Alcoa a partir del 4 de octubre. Así lo acordaron en asamblea -muy participativa y numerosa- los trabajadores de la factoría este martes a mediodía. Hay que recordar que los empleados de las auxiliares ya la vienen manteniendo cumpliendo los servicios mínimos.

«No vamos a permitir de ninguna manera que Alcoa pare las cubas en electrolisis, en la planta de aluminio. El Gobierno y la Xunta están de acuerdo en eso, al menos eso nos han transmitido, en impedir que se apaguen las cubas. Sería desastroso, la muerte definitiva», manifestaba el presidente del comité de empresa, José A. Zan.

A primera hora de la mañana de lunes se sabía que el Gobierno, a través de la SEPI, había ofrecido comprar la fábrica de aluminio para luego vendérsela a Liberty House y Alcoa rechazó esta propuesta.

«A Mariña no puede volver ahora a los años 70. El Secretario General de Industria dijo que no se pararían las cubas y hasta ahí vamos a ir; hasta el final. Apoyamos hasta la muerte a los dos ministerios y a la Xunta. No se van a apagar las cubas, es un ataque directo de esta multinacional al Estado de derecho de este país y no lo vamos a permitir», añadía J. Zan, de CC.OO.

«Parece mentira que dos ministerios y la propia Xunta no sean capaces de obligar a que esta fábrica tenga continuidad; la multinacional no puede poner de rodillas a dos administraciones», apuntaba.

; Rueda de prensa del comité de Alcoa desde Nigrán El presidente del comité da una rueda de prensa antes de entrar a la reunión Cedido

«La solución es sencilla, intervenir la fábrica por parte del Gobierno, así de claro; que se dé un plazo a la empresa para negociar la compra de verdad o una salida o se interviene, aunque sea de manera temporal, pero se interviene», repetía José A. Zan, insistiendo en lo que el comité viene manteniendo en los últimos días, demandando la intervención de la fábrica por parte del Estado. El BNG va más allá y propone la nacionalización.

«Alcoa actuó de mala fe, no reconocemos la negociación; nunca tuvo voluntad de vender», señalaban también desde UGT-FICA Galicia.

«Es una industria estratégica, esencial; pues si es así, la solución, insistimos, es tan sencilla como intervenir la fábrica».