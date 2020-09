Crece la tensión laboral tras fracasar las negociaciones y Alcoa tiene quince días para anunciar su decisión

0

La Voz de Galicia MARÍA CUADRADO

SAN CIBRAO / LA VOZ 29/09/2020 10:11 h

Crece la tensión laboral tras fracasar también la negociación entre la multinacional y los trabajadores de Alcoa para un ajuste en el empleo en la planta de aluminio de San Cibrao. Desde las siete de esta mañana de martes hay protestas de operarios de Alcoa y de las empresas auxiliares en las inmediaciones de la factoría mariñana, con los accesos cortados a la factoría. Para las 13.00 horas está previsto que se celebre una asamblea de trabajadores. Todo indica que en ese encuentro se acordarán las medidas a adoptar a partir de ahora. También ha trascendido que este martes a mediodía, representantes del comité de empresa de Alcoa San Cibrao y de la plataforma de empresas auxiliares mantendrán un encuentro para analizar cómo encaran esta nueva fase.

Desde la multinacional Alcoa remitieron un comunicado en el que informan que el período de consultas para la planta de aluminio termina oficialmente sin acuerdo. También avanzan que Alcoa tiene ahora quince días para tomar una decisión. La multinacional insiste en que «ha negociado de buena fe a lo largo del proceso de venta con GFC Alliance, pero no puede acordar la venta en condiciones que no sean razonables» y agradece la predisposición del Gobierno a buscar alternativas «ante la falta de progreso por parte de GFC Alliance», además de asegurar que «el Gobierno hizo propuestas en los últimos días a través de la SEPI, pero sus propuestas también incluyen una serie de cuestiones que impiden llegar a un acuerdo en condiciones comerciales razonables; entre ellas, aunque no exclusivamente, la solicitud de derechos preferenciales sobre la refinería».

En el comunicado, Alcoa insiste que ayer, día 28 de septiembre, «los representantes de los trabajadores se negaron a negociar un plan social y no fue posible un acuerdo, por lo que Alcoa cuenta ahora con un plazo de hasta quince días, conforme a la normativa española, para tomar una decisión en relación al proceso de despido colectivo».