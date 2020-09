Caballero insta a Feijoo a convocar a todos os grupos para facer unha «fronte común»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

cervo / la voz 28/09/2020 21:07 h

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, instou este luns ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, a convocar a todos os partidos nunha mesa de traballo para conformar «unha fronte común en clave galega» que permita «truncar o intento de fuxida do país protagonizada por Alcoa e acadar a venda da planta de San Cibrao ao inversor atopado polo goberno de España». Nun momento no que hai evidencias de «mala fe» e indicios de «fraude» por parte de Alcoa nas negociacións con Liberty House para a venda da factoría, como constataron a Xunta e o Goberno, o líder socialista fixo fincapé na necesidade de pechar «unha folla de ruta conxunta». «Tendemos a man a Feijoo para traballar polo futuro do emprego da planta de San Cibrao», remarcou, e recordou que Alcoa recibiu «centos de millóns de fondos públicos».

Declaracións de Tomé

O presidente da Deputació de Lugo, José Tomé, mostrou o seu «rexeitamento á decisión adoptada pola multinacional Alcoa de romper as negociacións de venda da planta de San Cibrao á empresa británica Liberty House». Acusouna de actuar «de mala fe».