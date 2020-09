«Hasta» 15 días para decidir el futuro de mucha gente en A Mariña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S. Corral

Cervo / La Voz 29/09/2020 20:52 h

El lunes fue un día largo. En la madrugada del martes se confirmaba que Alcoa y el comité no habían alcanzado un acuerdo; el comité no quiere oír hablar de los ERTE y la venta de la planta de aluminio a Liberty House no se produjo. En ese estancamiento se rompió la negociación en el Pazo de Cea, en Nigrán.

Ahora Alcoa dispone de «hasta» 15 días para decidir y resolver el despido colectivo, de aplicarlo. Sería el siguiente paso. Los trabajadores confían en este tiempo la intervención -de una manera o de otra- del Gobierno.

Ayer desde Alcoa explicaban: «El proceso formal de consulta sobre la planta de aluminio de San Ciprián (Lugo) terminó oficialmente el lunes, 28 de septiembre de 2020, sin un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Alcoa tiene ahora 15 días para tomar una decisión sobre la planta de aluminio que tiene una capacidad de producción de 228.000 toneladas/año».

«Según el acuerdo firmado con los representantes de los trabajadores -recuerdan desde Alcoa-, en caso de no llegar llegar a un acuerdo de venta al 27 de septiembre de 2020, Alcoa y los representantes de los trabajadores se reunirían durante un día para negociar un plan social para un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o la aplicación de un despido colectivo permanente (ERE). El lunes, 28 de septiembre de 2020, los representantes de los trabajadores se negaron a negociar un plan social y no fue posible un acuerdo, por lo que Alcoa cuenta ahora con un plazo de hasta 15 días, conforme a la normativa española, para tomar una decisión en relación alproceso de despido colectivo».

«El 25 de junio de 2020 Alcoa inició el proceso formal de consulta para estudiar un plan de reorganización con los representantes de los trabajadores. El plan, destinado a frenar las pérdidas financieras persistentes y recurrentes de la planta de aluminio, recomendaba la parada de las cubas de electrólisis y mantener en funcionamiento una parte de la fundición», recuerdan.

Sobre el proceso de venta, Alcoa explica: «Alcoa ha negociado de buena fe a lo largo del proceso de venta con GFG Alliance, pero no puede acordar la venta en condiciones que no sean razonables. Alcoa hizo una oferta equilibrada para ambas partes e hizo varias concesiones para llegar a un acuerdo. Por el contrario, GFG no ha negociado dentro del plazo que se comprometió a cumplir, se ha negado a proporcionar ningún tipo de financiación para apoyar el futuro de la planta y ha insistido en términos comerciales poco razonables, incluida la aprobación de cualquier venta futura de la refinería, lo cual está fuera del alcance del acuerdo con los representantes de los trabajadores del 13 de agosto».

Sobre la relación con el Gobierno y la propuesta de compra a través de la SEPI

En su comunicado Alcoa también se refiere a las relaciones y a los contactos mantenidos con el Gobierno y a la propuesta concreta de compra de la planta de Aluminio hecha por el Ministerio de Industria a través de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

«Alcoa agradece la predisposición del Gobierno a buscar alternativas ante la falta de progreso por parte de GFG Alliance. A este respecto, el Gobierno también hizo propuestas en los últimos días a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), pero sus propuestas

también incluyen una serie de cuestiones que impiden llegar a un acuerdo en condiciones comerciales razonables; entre ellas, aunque no exclusivamente, la solicitud de derechos preferenciales sobre la refinería».

La refinería de alúmina es «intocable» para Alcoa; ya fue el mayor obstáculo en la negociación de compra-venta con LH.

«No se puede exigir a Alcoa que aporte más recursos y financiación de los que ya se ha comprometido a realizar en cantidades importantes en este proceso de venta, ni que acepte condiciones fuera de mercado, ni peticiones fuera del ámbito del acuerdo con los representantes de los trabajadores. La refinería de alúmina de San Ciprián no se incluyó en proceso de consulta ni en el de venta», concluye.