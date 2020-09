Gonzalo Caballero se inclina por la intervención del Estado en el caso de Alcoa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

SAN CIBRAO / LA VOZ 26/09/2020 19:41 h

El secretario general del PSOE en Galicia, Gonzalo Caballero, manifestaba que si Alcoa no permite la venta, «o Estado debe utilizar todas as vías legais de intervención para que a entrada do inversor sexa unha realidade».

Caballero «insta a Feijóo e ao PP de Pablo Casado a poñerse a carón do Goberno de España para garantir o emprego na factoría da Mariña».

Mientras, desde la Xunta y el PP demandan al Gobierno que fije un precio eléctrico competitivo para la energía y apruebe el Estatuto, aún pendiente.