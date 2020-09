Trabajadores de Alcoa cortaron el tráfico en la A-6 en Outeiro de Rei

0

VIVEIRO / LA VOZ 22/09/2020 13:19 h

El futuro de Alcoa está próximo a decidirse y los trabajadores se han echado de nuevo a la calle. Esta mañana, poco antes de las once, un grupo de empleados cortó la A-6 a la altura de Outeiro de Rei para reclamar que se llegue a un acuerdo para la venta de la planta al grupo Liberty House. Mantuvieron la protesta algo más de una hora y en estos momentos la vía ya está operativa de nuevo en ambos sentidos.

Los trabajadores montaron barricadas con ruedas a las que luego prendieron fuego mientras coreaban lemas como «Enerxía, Solución»,«Alcoa cabrón, vende a instalación» o «A Solución, unha intervención», recoge Efe

Las contraofertas presentadas por Liberty House el pasado viernes para la compra de la planta de aluminio primario de Alcoa en A Mariña, «siguen sin ser realistas» para la multinacional norteamericana. No hay entendimiento y quedan cinco días para que finalice el plazo marcado para la negociación. Una semana que podría ser suficiente, aunque parece difícil a juzgar por lo distantes que están las posturas de ambas empresas.

¿Cabe una prórroga? Habrá que ver qué depara esta semana, que se prevé intensa. Qué mediación pueden ejercer tanto el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, como la propia Xunta de Galicia, por medio de la Consellería de Economía. En medio también la presión de los trabajadores con acciones protesta y movilizaciones.

A día de hoy Alcoa y Liberty House no han logrado siquiera llegar a un acuerdo en las condiciones generales de la compra, que era el primer paso de este proceso de venta. No se ha hecho auditoría. Parece imposible que dé tiempo a concretar las tres fases previstas en la negociación en apenas cinco días contando sábado y domingo.

Los representantes de los trabajadores se mostraban algo más confiados a finales de la pasada semana al unirse Gobierno y Xunta para mediar y situarse ambas administraciones del lado de los trabajadores, presionando a Alcoa para que facilite la venta.

Los trabajadores están dispuestos a luchar y a pelear hasta el final por mantener la actividad y el empleo. Para que no se apaguen las cubas.

Iniciativa del PP en el Parlamento gallego para lograr una venta «en serio riesgo»

«O PPdeG defenderá no pleno do Parlamento desta semana unha proposición non de lei a través da que se demanda ao Goberno do Estado que os proxectos do plan industrial de Liberty House para as fábricas de Alcoa poidan optar ao Fondo Europeo de Recuperación, ao tempo que se fixe un prezo eléctrico competitivo, que pase pola aprobación dun estatuto para consumidores electrointensivos, o incremento das compensacións por custos indirectos de CO2 e un novo sistema de xestión da demanda que substitúa á poxa por interrompibilidade».

El portavoz popular en el Parlamento, Pedro Puy, expuso ayer esta iniciativa y esperan contar con la colaboración de los demás grupos políticos. Se trata de apoyar entre todos la operación de venta de la planta de aluminio de Alcoa a Liberty House, «en serio riesgo de fracasar» en este momento.

«A Xunta xa expresou a súa máxima colaboración para colaborar e formar parte da solución definitiva, pero é necesario que as empresas poñan tamén da súa parte para chegar a un acordo neste proceso», señalaba Pedro Puy. «Es improbable en este momento», advierte Alcoa.