Continúa a Semana Europea da Mobilidade en Burela; este domingo con ruta xeolóxica

La Voz de Galicia

BURELA / LA VOZ 19/09/2020 20:40 h

En Burela seguen a celebrarse as actividades da Semana Europea da Mobilidade. Para este domingo está prevista a realización da Ruta Xeolóxica ao Monte Castelo. E ademais de 8:00 a 20:00 horas a rúa Rosalía de Castro permanecerá cortada ao tráfico entre as interseccións de Eijo Garay e Curros Enríquez. Nesta edición de 2020 non se desenvolverán actividades na rúa, debido ao covid-19. A sesión de cine infantil, que se ía celebrar no auditorio municipal, ás 18:30 horas queda aprazada para outra data que se anunciará previamente.

O Concello de Burela lembra que as actividades de educación vial, programadas para o día 21 e 22, que ían celebrarse no IES Perdouro, terán que aprazarse debido a que se retrasa o comezo do curso. A charla de Educación Vial e o taller de Stop Accidentes están dirixidos a alumn@s da ESO e celebraranse en vindeiras datas.

Ademais, durante toda a Semana Europea da Mobilidade, o Concello de Burela organiza un concurso de selfies no Instagram da Concellería de Medio Ambiente, baixo o lema Por unha mobilidade sen emisións. Entre todos os selfies que se suban sortearase unha cea, valorada en 100 euros, nun local de Burela.

Tamén durante a SEM hai un sistema gratuíto de préstamo de bicicletas eléctricas, na Praza do Concello, que funciona de 10:00 a 13:00 horas e de 17:00 a 20:00 horas.