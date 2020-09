El asfaltado llega al último barrio «aislado» de Foz

0

La Voz de Galicia MARÍA CUADRADO

FOZ / LA VOZ 21/09/2020 05:00 h

Dice el refrán que «El que la sigue, la consigue». Y en el caso de Brea se cumple. Vecinos de esta aldea de Nois, en el municipio de Foz, llevaban varias décadas reclamando que se arreglara y se asfaltara un tramo viario que tenía el firme de zahorra y que une el barrio con otro vial que conecta con la carretera N-642. Las obras comenzaron esta semana y durarán unos siete días, según explicó el regidor Francisco Cajoto.

Manuel Martínez, uno de los seis vecinos de este núcleo de población con tres viviendas del que existen referencias desde el año 1880, llevaba años demandando la obra. Vive allí desde hace más de dos décadas, pagando sus impuestos como cualquier vecino que reside en la avenida más céntrica de Foz y privado de un servicio tan elemental como un asfaltado, problema al que se sumaban daños continuos causados por el transporte de madera.

El regidor informó que estos días se ejecuta la obra de riego asfáltico en un tramo de 1.300 metros, con doble tratamiento superficial. Los trabajos corren a cargo de la Diputación, también con su maquinaria. «Era unha obra demandada desde hai moito tempo e agora con estes traballos arranxamos o acceso do último barrio illado de Foz», destaca Cajoto, que agradeció el apoyo de la Diputación.

Por su parte, el vecino Manuel Martínez está satisfecho de que las reclamaciones de tantos años no hayan caído en saco roto. «Chegou o século XX a Brea. Imos avanzando. Despois de máis de vinte anos reclamando.... Era un sinsentido ter isto asi, sobre todo polos problemas de transitar no inverno, con choiva», explica, a la vez que confía que este arreglo sirva también para controlar y no consentir otros daños del transporte forestal en la zona. Recuerda que ya en junio, personal de la Diputación perfiló las cunetas y niveló el vial para preparar la obra.