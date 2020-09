El PP de Viveiro pide que se recupere el edificio de la Sociedad de Fabricantes, Conservas y Salazones

0

viveiro / la voz 16/09/2020 21:21 h

El Partido Popular de Viveiro solicita al gobierno local la recuperación del viejo edificio de la Sociedad de Fabricantes, Conservas y Salazones del Norte de Galicia. Así se expresa en la moción que registraron en el ayuntamiento y que será debatida en pleno.

Los representantes populares de Viveiro consideran «urxente a actuación do Concello respecto deste inmoble en desuso, co fin de non só mellorar o estado físico no que se atopa, senón de poñelo en valor. E é que este edificio foi a antiga sede desta importante entidade para Celeiro, construída alá polo ano 1929 en terreo cedido polo Instituto Social da Marina, con dúas plantas e unha superficie de uns 220 metros cadrados».

«Deste xeito -exponen-, a súa mellora tamén permitiría cumprir outro dos obxectivos: facelo útil á sociedade viveirense e poñer fin así a un proceso continuado no tempo de intentarlle buscar unha función pública que nunca prosperou nin se levou a cabo, pois tan só chegou a albergar de modo provisional o Posito de Pescadores, a pesares de que, no seu momento, se especulou con destinalo á escola náutico pesqueira ou con habilitalo para ser a sede da Delegación de Pesca. Con todo, e unha vez cesada a actividade para o que naceu, si que se converteu nun local importante para o barrio de Celeiro ao dedicarse a bar con teléfono público e sala de xogos», recuerdan los populares a través de su portavoz, Óscar Rodríguez.

Por este motivo, desde el grupo popular entienden que «a veciñanza de Celeiro, con todo o que leva aportado ao noso Concello, ben se merece poder desfrutar dun local para actividades culturais-deportivas, sen ánimo de lucro, e que mellor que un local cheo de historia e emblemático como este», apuntan.

Piden «Que o equipo de goberno faga as xestións necesarias para poder adquirir o local, mediante compra ou cesión para uso social en Celeiro; de non ser posible a compra, que se inste ós propietarios a restauralo».