Hoteles mariñanos prevén seguir abiertos durante todo el año

La Voz de Galicia

VIVEIRO / LA VOZ 18/09/2020 12:58 h

La actual situación sanitaria y económica derivada de la pandemia del covid-19 ha obligado a modificar notablemente planes y proyectos empresariales. El sector hostelero no es ajeno a esta situación y ha sido uno de los más afectados durante los últimos siete meses por la aprobación y aplicación de directrices, protocolos y restricciones. La noticia de que el Oca Playa de Foz Hotel & Spa, de cuatro estrellas, cerrará durante seis meses (del 13 de octubre al 26 de marzo) ante la incertidumbre por el coronavirus, obliga a trasladar la consulta a otros negocios del sector para conocer cuáles son sus planes, al menos a día de hoy. La incertidumbre planea sobre estos y otros establecimientos, y es difícil aventurar lo qué ocurrirá a corto plazo.

Desde el Hotel O Val do Naseiro de Viveiro confirmaban este jueves por la mañana que «en principio, contamos seguir abertos». En este establecimiento de 41 habitaciones siguen atendiendo reservas de huéspedes para todo el año. En cuanto a cifras de ocupación, apuntan que este 2020 está siendo diferente a otros años, también por la suspensión de programas de turismo y viajes en grupo principalmente en temporada baja. Destacan que durante toda la primera semana de septiembre estuvieron completos y que la primera quincena de este mes fue buena. Apuntan que la ocupación media en agosto rondó el 70 %.

Sin salir de la comarca encontramos otro referente de la hotelería gallega: el Parador de Turismo de Ribadeo. Su director, Antonio Graña, manifestaba este jueves que no tienen previsto ningún cierre. «Seguiremos abiertos todo el año», apunta Graña, avanzando que incluso están empezando a planificar acciones a varios meses vista, como las de Fin de Año. El director, consciente de que la situación sanitaria influye también en el sector, destaca que «durante los primeros quince días de septiembre hemos trabajado razonablemente bien». No obstante, deja claro que septiembre del 2020 no está siendo el septiembre de años anteriores: «Septiembre era un mes muy bueno. Este año no vamos a llegar a la ocupación del 90 %».

Buena primera semana de mes

El director del Parador reconoce que este año hay muchas reservas de última hora, de un día para otro. En este aspecto también coincide José Pereira, director del Resort Las Sirenas Thalasso Cantábrico de Viveiro, quien también manifestó este jueves que la intención es mantener sus instalaciones abiertas toda la temporada: «Si las cosas siguen como están ahora, seguiremos». Al igual que otros establecimientos, explica que este hotel acostumbra cada año únicamente a cerrar entre 15 o 20 días en enero, pero exclusivamente para realizar mantenimiento, por vacaciones... «Como todo está muy cambiante, no podemos decir lo que pasará dentro de unos días, pero la idea es tener el complejo abierto», insistía. «Es muy difícil hacer previsiones de ocupación porque está habiendo muchas reservas de última hora», sostiene Pereira: «Un dato. Del viernes para el sábado pasado se hicieron 37 reservas». En Las Sirenas prevén una ocupación media de entre el 70 y 75 % los fines de semana de septiembre y octubre, unas 85-90 habitaciones.