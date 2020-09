Concello y Xunta estudian habilitar como patio una finca anexa a la residencia de mayores de Burela

0

A raíz de una petición de familiares de usuarios de la residencia de mayores de Burela, el Concello y la Xunta han iniciado conversaciones para estudiar la posibilidad de habilitar como una especie de patio una finca anexa al centro para que los mayores puedan salir al aire libre. El alcalde burelense, Alfredo Llano, reconoció que un familiar le planteó el tema: «A min non me parece mal o tema, todo o contrario. Pero xa lle dixemos que quen tiña que facer a solicitude eran os responsables da residencia». Llano reconoce que a posteriori conversó con la delegada territorial de Política Social y le manifestó la buena disposición del Concello a colaborar en este asunto. «Nós botaremos unha man no que teñamos ao noso alcance», puntualizó el regidor. Sería necesaria una cesión de la propiedad, definir en qué términos y prepararla para tal fin. Algunas fuentes incluso hablan de la necesidad de instalar una especie de cierre, acción que le competería a la Administración autonómica.

En estudio

Desde la Consellería de Política Social manifestaron este miércoles que se han registrado conversaciones entre la delegada y el Ayuntamiento, y que actualmente se está estudiando esa posibilidad.