A la espera de ejercer la acción popular por los vídeos de A Maruxaina subidos en webs porno

La Voz de Galicia

SAN CIBRAO / LA VOZ 16/09/2020 05:00 h

A finales de julio trascendió públicamente la difusión por particulares de imágenes y enlaces a vídeos en al menos una página web de contenido pornográfico en los que aparecen mujeres grabadas sin su consentimiento en las fiestas de A Maruxaina, en San Cibrao, haciendo sus necesidades en una calle. Las denuncias por parte de las víctimas comenzaron a registrarse en la Comisaría de la Policía Nacional de Viveiro y ante la Guardia Civil, y una unidad especializada en nuevas tecnologías de la Benemérita investigaba las grabaciones con cámara oculta realizadas a unas ochenta mujeres.

Ya en aquel momento, y al margen de las denuncias y de los procedimientos iniciados de forma particular, desde la asociación Mujeres en Igualdad Burela (Burela) anunciaron su intención de personarse como acción popular en esta causa. Y, en lo que respecta al Concello de Cervo, también comunicó en su día que se presentaría como acusación particular. Transcurrido poco más de mes y medio, desde el Ayuntamiento cervense reconocían este martes que todavía no tenían ninguna novedad sobre el caso, según indicó el regidor Alfonso Villares. En la misma situación está el colectivo Bumei, que sigue a la espera de noticias o de avances.

La presidenta de esta asociación, Mary Fraga, manifestó que continúan adelante con la idea de ejercer la acción popular y para ello ya nombraron en su día abogado y procurador. El abogado que representa al colectivo en este caso, José Manuel Oliveros, reconoce que ya a finales de julio se personaron para ejercitar la acción popular, pero continúan a la espera de novedades judiciales. Es el Juzgado número 1 de Viveiro, explicó, el que debe emitir una resolución para aceptar el personamiento como acción popular, aunque el colectivo no se haya visto afectado directamente por el delito en cuestión, pero sí para manifestarse en defensa de los intereses y derechos de las mujeres. Continúan a la espera de conocer las diligencias de investigación practicadas o que procede practicar y también de la recepción de una copia del expediente.

En lo que respecta al Ayuntamiento mariñano de Cervo, condenó entonces los hechos y manifestó su confianza en que la investigación «poida esclarecer o acontecido e que non quede impune».

Condena pública por parte de colectivos y de instituciones

También el Observatorio da Mariña pola Igualdade emitió en su día un comunicado calificando lo sucedido de «lamentable»: «Unha vez máis o machismo máis noxento sae á luz, buscando constantemente novas formas de intimidación, de socavar a nosa dignidade para recordarnos que a rúa non é un espazo seguro para nós».

Además, desde la Diputación de Lugo, a través del área de Muller e Igualdade, expresaron en un comunicado su total repulsa y condena por la difusión de los vídeos. Señalaron que como institución que respeta profundamente los derechos y las libertades, y que cree y promueve activamente la igualdad, expresan su solidaridad, consideración, afecto y su total apoyo a las mujeres que sufrieron este «gravísimo ataque». Desde la institución confían en la acción policial para esclarecer la autoría de esa actuación.

Autoría

En un primer momento se ignoraba cuándo pudieran haber sido publicados los vídeos en webs de contenido pornográfico. De alguna de esas webs ya desaparecieron, pero no de todas. Los vídeos son montajes en los que aparecen exclusivamente mujeres, recortándose las escenas en las que aparecían varones.