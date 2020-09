El CEIP de Xove reanudó las clases de educación primaria y hoy retoma la jornada lectiva en infantil

0

15/09/2020

El CEIP Pedro Caselles Rollán de Xove recuperó este lunes la jornada lectiva para los alumnos de primaria tras las presentaciones realizadas el jueves y el viernes de la semana pasada. Desde la dirección del centro confirmaron que las clases comenzaron con normalidad este día 14, si bien hubo alguna ausencia entre el alumnado. También indicaron que las clases en educación infantil comienzan este martes y que el centro escolar ya tiene operativo el servicio de comedor.

Cabe recordar que el jueves pasado la junta directiva del colegio anunció su dimisión por no poder garantizar la seguridad a los alumnos al encontrarse el centro en obras y al no serles concedido un aplazamiento del inicio del curso durante una semana para poder tener las instalaciones preparadas y desinfectadas para recibir al alumnado. Desde Educación no aceptaron su renuncia y les brindaron su apoyo, además de manifestarse flexibles a la hora de reanudar las clases en el colegio, en función de como la dirección del centro valorase la situación.

Las obras de la reforma integral continúan en el centro educativo.