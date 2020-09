El alcalde sobre la compra de 30 pisos turísticos: «É unha forma de poñer a Xove no mapa turístico»

É unha forma de poñer a Xove no mapa turístico»

La Voz de Galicia M. CUADRADO

XOVE / LA VOZ 15/09/2020 05:00 h

La operación del salmantino Rubén Zaballos, que este verano compró treinta pisos en la urbanización de Palmeiro, en Xove, tendrá una repercusión positiva para el municipio. Es lo que cree el regidor xovense, Demetrio Salgueiro, que considera que esta apuesta «é unha forma de poñer no mapa turístico a Xove». La trascendencia pública de las operaciones de Zaballos —que previamente había comprado 39 pisos turísticos en Foz— deja ver el interés y la apuesta por el potencial turístico de la comarca de A Mariña lucense.

El regidor Demetrio Salgueiro cree que esta acción repercutirá positivamente en el concello, tanto si se piensa en el consumo en negocios locales como a la hora de evitar los problemas que a la larga daría el tener un edificio casi vacío. «Cos pisos vendidos e ocupados farase un mantemento correcto das vivendas e do edificio porque se non houbese ocupación, co paso dos anos sería un foco de problemas», insiste el alcalde que también destaca las buenas comunicaciones del complejo residencial de Palmeiro con otras localidades de la comarca, como Viveiro o Burela.

Servicios

No pasa por alto el potencial y los recursos naturales y paisajísticos del municipio que gobierna, para disfrutar durante todo el año. A esto se suma la amplia cartera de servicios municipales que ofrece Xove.