Educación considera que las clases pueden empezar con normalidad el lunes en Xove

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. CUADRADO

XOVE / LA VOZ 12/09/2020 05:00 h

«O luns 14 debería restablecerse ao completo e con normalidade o servizo educativo no colexio de Xove. Non hai razón para que non se faga». Así se manifestaban este viernes a última hora de la mañana fuentes de la delegación provincial de la Consellería de Educación sobre la situación del CEIP Pedro Caselles Rollán. Insisten en que las dependencias del centro educativo están listas para que cada profesor acabe de organizar las suyas e indican que dos brigadas de limpieza —la del Concello y la de la empresa que ejecuta las obras— trabajaron al 100 % para que todo esté preparado y en condiciones para recibir a los alumnos matriculados, unos 180.

Con respecto al anuncio de dimisión del equipo directivo hecho público el jueves por la mañana por el director del centro, alegando no poder garantizar la seguridad de los alumnos en un colegio en obras y recordando que habían solicitado un aplazamiento de una semana para reanudar el curso, desde Educación ya avanzan que no se va aceptar porque confían en el trabajo del equipo y porque este tiene todo su apoyo: «Sabemos do complicado da situación, pero queremos agradecerlle todo o traballo feito pola dirección deste centro. Eles foron os primeiros que estiveron atentos».

Las mismas fuentes confirmaron que a lo largo del jueves y del viernes los alumnos del colegio acudieron a las presentaciones organizadas por el equipo directivo y fijadas a diferentes horas según los cursos. Además, desde la jefatura territorial indicaron que desde el primer momento, también en la visita del día 4, se les indicó que se podría flexibilizar el horario a la hora de fijar un escalonamiento de la reanudación de clases en función de como la dirección valorase la situación. «A semana pasada xa estaba o centro preparado para empezar a organizar as aulas. Entendeuse a flexibilización dese escalonamento e deixouse que o propio centro xestionase a entrada dos nenos e nenas, e coordinase a situación», indican desde la jefatura territorial.

Insisten en que, de cara al lunes 14, las aulas están preparadas y con material para recibir a los alumnos, y las clases están limpias, por lo que todo el alumnado está convocado a acudir al colegio ese día. Desde Educación reiteran que todo está preparado para reanudar el curso escolar y que es importante que los niños retomen su formación y que las familias puedan conciliar familiar y laboralmente.