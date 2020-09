Profesores, familias y alumnos secundan al 100 % un paro en el CEIP de Covas, en Viveiro

0

La Voz de Galicia

VIVEIRO / LA VOZ 10/09/2020

Al paro convocado para el primer día de curso escolar en el CEIP de Covas, en Viveiro, se sumó el 100 % del profesorado y de los alumnos. La directora del centro, Dolores Fernández, confirmó que, a pesar de tener servicios mínimos, ningún alumno acudió esta mañana al colegio. Docentes y familias creen que el ratio por clases no es el idóneo para iniciar un curso marcado por la pandemia y, desde el centro, también aseguran que no pueden cumplir con las medidas de distanciamiento entre pupitres: «Da mesa de diante á de atrás só temos entre oitenta e 85 centímetros. Esa non é distancia de seguridade».

También reclaman más horas de limpieza y desinfección, y se quejan de que la Xunta solo enviara mascarillas para dos meses destinadas exclusivamente a los profesores, obligando a las familias del alumnado a afrontar un importante desembolso económico para adquirir máscaras para los menores. Mañana, pendientes de completar la señalización del centro, habrá jornada lectiva reducida.