La dirección del colegio de Xove anuncia su dimisión al no poder garantizar seguridad al alumnado en un centro en obras

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia MARÍA CUADRADO

XOVE / LA VOZ 10/09/2020 10:25 h

Si el inicio del curso escolar 2020-21 se preveía difícil por la pandemia del covid-19, en el CEIP Pedro Caselles Rollán de Xove se ha complicado todavía más al no concluir las obras contempladas en una reforma integral del centro que comenzaron a finales de junio. Antes de las diez de la mañana, el director del colegio, Marcial Miramontes, confirmó a La Voz la intención de la dirección del centro de presentar su dimisión al no poder garantizar la seguridad a los alumnos. Asegura que las obras no han finalizado y que queda bastante trabajo por realizar, sobre todo de traslado de material a aulas y a otras dependencias y, especialmente, de limpieza y de desinfección. Indica, a modo de ejemplo, que con el andamiaje y los trabajos en curso, no pueden ni cumplir con uno de los requisitos básicos fijados en el protocolo covid-19 como es el de airear las dependencias.

Desde la dirección del colegio lamentan que desde la jefatura territorial de la Consellería de Educación no se atendiera su petición de aplazar el inicio del curso escolar al menos una semana. De ese modo, podrían concluir el grueso de los trabajos de obra y se podría realizar una desinfección en condiciones, además de instalar la preceptiva señalización de circuitos de tránsito. Solo lograron, asegura, un retorno a las clases de forma escalonada. Hoy y mañana, según confirman desde el colegio y también desde el Anpa, los alrededor de 180 alumnos del centro deberán acudir exclusivamente a las presentaciones fijadas para las 10.00, 11.00 y 12.00 horas. Hoy han sido citados los matriculados en primero, segundo y tercero de primaria, y para mañana, viernes, los de cuarto, quinto y sexto.

El director del centro mariñano también confirmó que hoy no habrá comedor ni transporte. Y desde el Anpa, a través de un comunicado, aseguran que este miércoles, cuando también se celebró el consello escolar, comprobaron que hay carencias en la organización de las instalaciones y que no se cumplen con las medidas higiénico-sanitarias que se exigen en el protocolo del coronavirus.