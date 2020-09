Llano reunirase o día 11 con directivos dunha firma de cultivo de salmón interesada en asentarse en Burela

0

BURELA / LA VOZ 05/09/2020 20:04 h

O alcalde de Burela, Alfredo Llano, manterá o vindeiro venres, 11 de setembro, unha xuntanza cos responsables dunha firma de cultivo de salmón que está interesada en asentarse en Burela. O rexedor sinalou que «hai unha empresa que está moi interesada en vir instalar aquí un criadeiro de salmóns, con todo o proceso, desde as crías para desenvolvelos ata que estean preparados para comercializalos. É unha empresa que ten uns obxectivos claros e que permitiría mellorar a situación laboral no concello de Burela».

En opinión de Alfredo Llano, «hai moi bo entendemento con esta empresa». «E creo —engadiu— que ten unha gran intención de implantarse no noso concello, concretamente na zona do porto, pero hai que mirar todo o que pretenden e a ver como se poden ir dando os pasos para que isto se vaia concretando». O alcalde burelense continuou dicindo: «Por tanto vou reunirme con responsables desta empresa o próximo venres, día 11 de setembro, para falar con eles sobre o que pretenden facer, cales son as características da empresa, o funcionamento, as necesidades e todo que se deriva da instalación dunha firma como esta». «Imos velo porque estamos interesados en favorecer que veña esta empresa e outras. De feito xa está en marcha algún proxecto máis para implantar no noso concello», subliñou nun comunicado.

E finalmente, Llano engadiu: «Trataremos de facilitar todo o posible a instalación de empresas para mellorar a produción e a situación laboral, que interesa moito nos tempos nos que estamos».