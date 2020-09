Con el coche en primera línea de playa, en Xove... hasta que lo alcanzó la marea

0

xove 04/09/2020 22:14 h

Aunque pueda parecer insólito, y lo es, este tipo de escenas son más habituales de lo que parece. Y es que una máquina retroexcavadora tuvo que rescatar este jueves a las 6 de la mañana a un turismo que había accedido hasta la misma playa de Lago, en Xove, y después quedó semienterrado en la arena y no pudo salir, siendo alcanzado por la marea.

Lo extraño en este caso es que el vehículo, un Nissan de color blanco, hubiese llegado a la primera línea de playa, ese atrevimiento. Al parecer, su propietaria es del municipio coruñés de Arteixo.

Según señalaron diversas fuentes, el vehículo sorteó la zona de dunas de la playa de Lago, situada frente al muelle del complejo industrial de Alcoa, por una pasarela de madera, de acceso al arenal, confiada tal vez la propietaria en poder salir luego del mismo modo.

Ahí empezó luego el problema; el turismo quedó semienterrado en la arena y no consiguió salir. En un primer momento acudió a la playa, al parecer, una motobomba del Concello de Cervo, pero no logró sacar el coche del arenal. El problema es que iba subiendo la marea. Todos los intentos fueron inútiles e imaginamos que el apuro de los afectados sería proporcional a la subida de la marea.

Finalmente, según relatan fuentes policiales a esta Redacción, se acudió a una máquina retroexcavadora del Concello de Xove que a las 6 de la mañana del jueves logró sacar el turismo de la playa, alcanzado en parte la marea. Un apuro enorme que al final, afortunadamente, queda en una anécdota para contarla entre las amistades, probablemente con alguna que otra risa.

El alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, no salía de su asombro ante lo acontecido: «Pasaron á mesma praia co coche pola pasarela peatonal de madeira, non ten sentido; é algo que non ten xeito. Tiveron sorte que estaba a marea enchendo xa no momento no que pasaron e aínda que alcanzou aínda ó coche, puido ser peor se estivera baixa e fora subindo; daquela cubría todo o coche e os daños ían ser grandes».

El alcalde desconocía los daños que se pudieron haber ocasionado en la pasarela de madera. La máquina retroexcavadora del propio concello dispone de un acceso a la playa, ya que habitualmente realiza en el arenal labores de limpieza. Una anécdota al final.