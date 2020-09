Cierra una pulpería de Foz tras el contagio de personal de cocina

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

FOZ / LA VOZ 02/09/2020 19:12 h

La pulpería Rente ao Mar, en Foz, ha cerrado tras detectarse dos casos de coronavirus en el personal de cocina, que no está en contacto con la clientela. El resto de personal, una vez realizadas las pruebas PCR, dio negativo.

Fueron los responsables del propio establecimiento quienes compartieron la noticia en las redes sociales, a través de su perfil de Facebook, señalando: «Pulpería Rente ao Mar quere transmitir a todos os seus clientes, para tranquilidade de eles, e nosa, que permanece pechado por contaxio de covid 19, de dous empregados, que son os cociñeiros, e que se encontran ben, un ingresado no hospital da costa en planta e outro no seu domicilio sen síntomas. O persoal que está en contacto cos clientes, é dicir, os camareiros e mais eu, todos demos negativo na proba, e seguimos en corentena nos nosos domicilios ata o día 12, seguindo o protocolo de Sanidade. Sentimos as molestias que houbésemos podido causar así como a incerteza que puidese ter algún cliente».