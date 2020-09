«A Mariña no puede bajar la guardia, sigue habiendo contagios de covid»

0

La Voz de Galicia j.a. quelle

burela / la voz 01/09/2020 22:27 h

El foco del coronavirus en la provincia no está puesto desde hace semanas en A Mariña. Ahora apunta a otras zonas, como Lugo capital, Monforte u O Incio, y dado que el Sergas no especifica el número de contagiados por concellos, parece haberse pasado página del brote que sacudió a la costa lucense a finales de junio y durante el mes de julio. Y ello a pesar de que agosto, por la afluencia de visitantes y personas que tienen su segunda residencia en A Mariña, se presentaba con un riesgo evidente. Ante esta situación, y dado el inminente inicio del curso escolar, desde la gerencia del área sanitaria lucense, su titular, Ramón Ares, hace un llamamiento a no bajar la guardia en A Mariña y a aplicar con el máximo rigor las medidas de seguridad para evitar contagios. «Porque sigue habiendo, sobre todo casos de grupos familiares pequeños, muchos de ellos importados de otras zonas de Galicia y de fuera de Galicia», señala.

«Ante el brote que se dio en A Mariña, la comarca fue un ejemplo de que si se toman las medidas adecuadas y la población colabora, los brotes se pueden controlar. Ese es el mensaje positivo que pudimos sacar, pero no se puede bajar la guardia. Que el nivel de incidencia del coronavirus sea menor en A Mariña no puede ser motivo para no obligarnos a seguir manteniendo la misma vigilancia. Me imagino que lo que se vivió en A Mariña con el brote pudo influir en que las medidas de protección se hayan mantenido después con mayor énfasis», explica Ramón Ares.

De aquella experiencia se aprendió: «El sistema sanitario está preparado para atender las necesidades. Esta alerta sanitaria nos ha puesto en una situación nueva, con lo que con el tiempo y la práctica vamos sabiendo más; los clínicos, cómo actuar con las medidas terapéuticas, y también se va respondiendo mejor en la gestión de los brotes, haciendo muchos cribados y pruebas para localizar a los infectados asintomáticos con la menor demora, anticipándonos cuanto podemos».

¿Se van a tomar medidas especiales de cara al inicio del curso por temor a posibles rebrotes entre el alumnado? Ares opina al respecto que «el sistema sanitario en la provincia está preparado para atender las necesidades que surjan; la presión asistencial se va adaptando, y en el caso del hospital de A Mariña la presión es la normal en esta época del año. No consideramos preciso adoptar alguna medida adicional. Con el inicio del curso tenemos que conseguir que la escuela sea un sitio seguro para docentes y alumnos y de ahí todos los protocolos de actuación que se están siguiendo y aplicando».

Respecto a la limitación de movimiento que se decretó en A Mariña en julio, al contrario de otros puntos de Galicia donde se han dado rebrotes, Ramón Ares opina que «son situaciones distintas, como lo es el porcentaje de población afectada. Las medidas hay que tomarlas en función de las necesidades. En A Mariña hubo una limitación de movimiento que dio resultado, porque el brote fue a menos. Las medidas se toman en función de cada caso específico, porque vamos teniendo mayor experiencia en su gestión».

Una situación que, sostiene Ares, ha llegado para quedarse: «Tenemos que convivir y seguir adelante, pero no se puede perder el respeto al covid, porque al final la gente se infecta y no todo el mundo lo pasa de forma banal. Hay gente con clínica que ingresa en la UCI, y no solo personas mayores. Si aplicamos las medidas que todos sabemos el riesgo de contagio se reduce muchísimo».

El número total de personas con covid sube a 759 en Lugo

El número de positivos de coronavirus en la provincia continúa creciendo, con lo que la situación sigue siendo preocupante. En el balance de ayer, el Sergas indicaba que en 24 horas se había incrementado en 26 activos más, alcanzando ya la cifra de 759. De ellos, 4 están ingresados en la UCI del HULA y hay otros 31 hospitalizados (30 en el HULA y uno en Burela). En su domicilio, bajo control, permanecen los otros 724 pacientes. En el balance histórico de la provincia, a día de ayer se contabilizaban 38 personas fallecidas por coronavirus en todo Lugo; se habían dado 1.366 altas a pacientes finalmente curados, y el total de personas contagiadas, incluyendo a las fallecidas, ascendía a 2.163.