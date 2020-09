Más de 153.700 pases emitidos para visitar As Catedrais en julio y agosto

0

La Voz de Galicia

RIBADEO / LA VOZ 02/09/2020 13:47 h

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez, reiteró este miércoles que el monumento natural de As Catedrais «segue a ser o imán turístico da Mariña». A pesar de las circunstancias sociales que caracterizan este verano, en el pasado mes se emitieron prácticamente las mismas autorizaciones para visitas que el año pasado. Entre julio y agosto se concedieron 153.795 pases, un 18,16% menos que en el mismo período de 2019, según avanzó la conselleira, que destacó que «a baixada rexistrouse principalmente no mes de xullo, debido ás restricións de acceso establecidas nesta comarca».

Ángeles Vázquez destacó que esta demanda turística «é a proba máis evidente de que Galicia, e A Mariña en particular, ten a sorte de ofrecer unha rica alternativa turística que permite realizar actividades ao aire libre, en espazos abertos e, polo tanto, con moitos puntos a favor neste contexto recente marcado polas precaucións sanitarias que se deben cumprir». Recordó que para facilitar las visitas y que estas se realizaran siguiendo las recomendaciones fijadas por las autoridades sanitarias, la consellería introdujo cambios para garantizar el distanciamiento social, «como organizar a subida e a baixada ao areal mediante quendas, priorizar a lectura de códigos QR en formato dixital, no canto de papel; e aconsellouse aos visitantes circular pola dereita nos camiños e pasarelas, como sentido prioritario». Vázquez agradeció la tarea del dispositivo desplegado por la Xunta formado por doce trabajadores y un agente medioambiental, «que se encargaron de controlar as autorizacións de acceso, supervisar o aparcadoiro e realizar as visitas guiadas, así como dos propios visitantes e turistas que se acercaron a este enclave natural».