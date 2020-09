O Vicedo y Trabada abren sus escuelas infantiles y el resto lo harán del 4 al 15

0

Los alumnos de los puntos de atención a la infancia (PAI) de O Vicedo y Trabada fueron los primeros de la comarca en volver a las aulas en este curso marcado por la pandemia. Desde ambos Concellos confirmaron este martes la apertura de sus escuelas infantiles y la regidora trabadense, Mayra García, indicó que el centro comenzaba el curso con cinco alumnos y con el correspondiente protocolo covid-19. Este PAI funciona de 8 a 16 horas.

El Concello de Barreiros ya avanzó que su escuela infantil no abrirá hasta el día 15 al tener que elaborar un protocolo propio y el de Cervo confirmó la apertura de su centro para el día 7. Las escuelas infantiles dependientes de la Consellería de Política Social, ubicadas en Celeiro, Foz, Ribadeo, Burela, Mondoñedo, O Valadouro y Alfoz, comenzarán el curso el día 4, según confirmaron desde la Xunta. Ese mismo día abrirá sus puertas la escuela municipal de Xove, tal y como confirmó el regidor Demetrio Salgueiro. La edila xovense de Servizos Sociais, Ana Abad, apuntó que de las 43 plazas que se ofertan, hay 31 admitidos. Emplearán el mismo protocolo que el de la Xunta y las entradas y salidas serán escalonadas, para evitar que coincidan muchos padres y madres. En agosto acometieron tareas de mantenimiento en el centro, como el pulido del suelo o retoques de pintura. «Houbo que quitar a piscina de bolas e limitouse o número de xoguetes», adelanta Abad, que asegura que lo que sí se mantendrá, siguiendo también el protocolo, es el servicio de comidas, por lo que los progenitores podrán seguir llevando al centro los menús para los bebés. La escuela tiene un amplio horario, de 7.30 a 20 horas. El Concello ya les envió a las familias cartas para informarles de las novedades del curso y el contacto entre el personal de la escuela y los padres y madres será constante a lo largo de todo el curso.

¿Y la casa niño de Ourol?

La casa niño de Ourol tiene previsto comenzar su actividad el próximo lunes día 7. «Deberá seguir o plan de reactivación infanto-xuvenil establecido pola Xunta de Galicia o pasado mes de xullo, no que se recollen medidas organizativas, de hixiene e de limpeza da instalación, entre outras», informan desde la Consellería de Política Social. Esta casa niño tiene inscritos actualmente cuatro menores de cero a tres años. La primera semana será de adaptación y durante la misma asistirá a la casa un menor cada día. Se aprovechará para informar con detalle a las familias.

La guardería de Viveiro abrirá el 10 y hay 67 solicitudes de plaza

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, confirmó que la escuela municipal infantil, que funciona bajo una concesión, abrirá sus puertas el día 10, coincidiendo con el inicio de las clases de infantil en los colegios. «Siempre hacemos coincidir esas fechas porque nuestra guardería funcionaba en agosto y siempre se dejan días en septiembre para tareas de mantenimiento y para prepararla para el próximo curso», indicó Loureiro.

La escuela municipal cuenta con 74 plazas. En el curso 2019-20 hubo 77 solicitudes y se matricularon setenta menores. Este ano hay 67 solicitudes. Desde este lunes y hasta el día 14 está abierto el plazo para la formalización de la matrícula.

«Manteremos a norma de que os nenos quiten os zapatos ao entrar e poñan as zapatillas»

El punto de atención a la infancia Meniños de Lourenzá conserva la misma matrícula que el curso pasado: 20 plazas ofertadas, 20 plazas cubiertas y tres menores en lista de espera. Aunque las tres educadoras y maestras de infantil ya estaban este martes preparando el centro, las clases no comenzarán hasta el viernes 4. «Cada centro adecúa o seu protocolo ao da Xunta, protocolo que se irá adaptando á situación epidemiolóxica. O do noso PAI contempla que haberá un grupo de convivencia estable, as entradas e saídas serán escalonadas, os carritos non poden quedar no centro, tomarase a temperatura, insistirase co lavado de mans, a roupa dos nenos que veña do exterior poderá quedar aquí nun saquiño co que non terán contacto o resto dos nenos...», explica Mercedes Fernández, educadora del centro: «Manteremos este ano, como vimos facendo desde o 2003, a norma de que os nenos quiten os zapatos ao entrar e poñan as zapatillas». Son parte de las medidas del protocolo que obliga a las educadoras a usar máscara con pantalla y ropa específica para el centro, donde este curso se mantendrá el servicio de dar de comer a los niños la comida que preparan las familias, que ya fueron informadas de las novedades del curso en julio. Los niños deberán llevar ropa y calzado para el patio exterior y no habrá agendas.

Esta escuela prestará servicio de 8.30 a 16.30 horas, indica Fernández, que recuerda que también está programada una obra de cierre y cubierta en la zona exterior.