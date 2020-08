Borran de las listas del Gallego al burelense Simón González

0

La Voz de Galicia

28/08/2020 19:02 h

El burelense que durante el último lustro ha defendido el orgullo gallego en casi todas las grandes maratones del mundo no estará este fin de semana en el Campeonato autonómico de Elviña, pese a su flamante y exitosa incorporación a la pista y a su ánimo de participar. Para desesperación de Simón González Río, no es ninguna lesión inoportuna ni la incapacidad de alcanzar una marca mínima lo que le impedirá medirse a los ases regionales del 5.000. Un error de la Federación lo ha ‘borrado' de las listas.

«Molesto», relata un hecho incomprensible: «Ao ser un atleta independente, non teño acceso ao intranet da Federación Galega. Chamei o venres pasado e dixéronme que debía apuntarme por mail. Así o fixen, e o luns respondéronme que todo estaba correcto, pero cando saíron as listas non aparece o meu nome».

Incrédulo, el atleta de Burela dio por hecho que se trataba de un fallo: «Non é un problema de marca. Hai xente admitida que a ten peor. E os que non están admitidos, figuran como non admitidos, pero eu nin sequera aparezo».

González debía competir el domingo, pero hasta el momento, nadie le ha explicado lo ocurrido, a pesar de sus múltiples intentos: «Escribinlles por mail, chamei ao número polo que me falaron para apuntarme e tamén a outros, escribinlles a Twitter porque vin que seguían publicando cousas... E ninguén me contestou».

«Quitáronme a ilusión, tiña moitas gañas tras meses»

Simón González ya no participará, aunque la Federación rectifique, pero aguarda que al menos alguien se dirija a él. «Admitirme agora, a dous días da carreira (por el viernes) sería unha chapuza aínda maior que a que fixeron», resume.

Acostumbrado a correr maratones, su estreno en el tartán es reciente. Se estrenó en el 3.000 del Gallego en febrero y fue séptimo. Ahora iba con mayores esperanzas si cabe al 5.000 del Gallego de A Coruña. «Agora, ao levar tanto tempo sen competir, sen necesitar descanso, síntome mellor que nunca», cuenta un hombre desilusionado. «Quitáronme a ilusión, tiña moitas gañas tras tantos meses. Pero a licenza non volvo pagárllela».