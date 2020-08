Liberty quiere comprar a Alcoa la planta de alúmina de San Cibrao además de la de aluminio, afirma el comité

0

Además de la planta de aluminio, GFG Alliance, del grupo británico Liberty, quiere comprar la planta de alúmina de la fábrica que tiene Alcoa en San Cibrao. Así lo avanzó este mediodía el comité de empresa en una nota enviada a los medios tras la segunda reunión de seguimiento de la negociación que llevan a cabo ambas multinacionales para una posible venta. «El grupo GFG Alliance sigue insistiendo en los derechos sobre la planta de alúmina», apuntan los representantes de los trabajadores, que avanzan que esta misma tarde, Alcoa y Liberty tendrán una nueva reunión en la que «intentarán acercar posturas para llegar a un acuerdo y finalizar esta fase, en la que actualmente aún se mantiene un notable distanciamiento entre ambas partes».

Este domingo, 30 de agosto, acaba la primera etapa del período de 6 semanas establecido para Alcoa para negociar una posible compra-venta a Liberty de la planta de aluminio, y explorar así esta vía antes de continuar adelante con el proceso de ERE anunciado el pasado junio para 534 trabajadores en la planta de aluminio. Una situación que en la industria auxiliar generaría la pérdida de alrededor de 400 puestos de trabajo.

El objetivo de estas dos primeras semanas es fijar los términos generales de la venta. Una fase inicial o de toma de contacto que finalizará con la firma de un documento en el que se establezcan las bases de le negociación de la fase que arrancará el próximo lunes, 31 de agosto, y finalizará el 11 de septiembre, y en la que, entre otros, está previsto que Liberty lleve a cabo una auditoría completa de la factoría mariñana. También se entrará a analizar el detalle de los aspectos de la compra, «detalles más específicos de la negociación y sus términos», señala el comité.

En la fase final, hasta el 27 de septiembre, se concretaría el contrato de compra-venta inicial. Se trataría, recuerda el comité, «de un contrato de preacuerdo a expensas de la aprobación por parte de todos los organismos, así como acuerdos más detallados de la venta (concesiones compartidas, servicios compartidos, etcétera»).

Con todo, desde el comité recuerdan que estas fechas son orientativas y pueden variar en función de los avances de la negociación. La misma fuente recuerda que solicitará reuniones de seguimiento con el grupo GFG Alliance, «en las que se podrá valorar la información requerida por ambas partes».

La Xunta le pide a Alcoa y a Liberty que «axilicen as negociacións» , y al Gobierno que fije «un prezo eléctrico competitivo»

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria en funciones, Francisco Conce, pidió este viernes a Alcoa y a Liberty House que «axilicen as negociacións» sobre una posible venta de la planta de Aluminio de San Cibrao, y reclamó de nuevo al Gobierno central que fije «un prezo eléctrico competitivo que permita reducir os custos enerxéticos de factorías como a de Alcoa en San Cibrao». Conde participó en la segunda reunión de seguimiento del proceso negociador, que nuevamente tuvo lugar de manera telemática, y volvió a «amosar a máxima colaboración da Administración autonómica para contar cun proxecto de futuro para a planta de San Cibrao» que garantice la producción y los puestos de trabajo.

«De aí -dijo-, a importancia de aprobar o Estatuto do consumidor electrointensivo; avanzar na autorización das compensacións por custos indirectos de CO2 ata o máximo que permite a Unión Europea e na posta en marcha do novo mecanismo de xestión da demanda que substitúa a poxa por interrompebilidade; ademais de concretar o seu compromiso de avaliar os proxectos do plan industrial de Liberty House que finalmente puidesen optar ao Fondo Europeo de Recuperación», sostuvo.

«A Xunta xa ten amosado a súa disposición a colaborar na tramitación administrativa e no asesoramento técnico para sacar adiante os proxectos definitivos que se inclúan no plan industrial para Alcoa San Cibrao, así como apoiar a nivel financeiro a través de préstamos participativos», concluyó.