El Resu «on line» arranca este viernes con el último festival de la historia de Motörhead

viveiro / la voz 26/08/2020 14:16 h

El último festival de la historia de Motörhead será uno de los platos fuertes de la primera jornada del Resurrection Estrella Galicia Fest on line, que se desarrollará entre el viernes 28 y el sábado 29, a través de su canal en Youtube. «Ya no queda nada para disfrutar de un fin de semana lleno de conciertos, documentales sobre el festival, estrenos y mucho más», destacaron este miércoles desde la organización, que se ha visto obligada a aplazar la edición presencial prevista para julio del 2020 a junio del 2021 debido a la pandemia del coronavirus.

La programación del viernes arrancará a las 21 horas, con un recuerdo de la primera edición del Resu, celebrada en el 2006 y en la que actuó Sick of it All. A esa hora también se abordará lo que los promotores del festival definen como «punto de inflexión»: los conciertos de Slayer y Trivium en el 2013.

De 22.00 a 23.25, se ofrecerán imágenes de la edición del 2014, «la más extrema», en la que fue protagonista la banda Megadeth y su avión privado. A continuación, desde las 23.25 horas, el Resu recordará el paso por Viveiro en el año 2015 de la banda liderada por el mítico Lemmy Kilmister, quien falleció en diciembre de ese mismo año.

Iron Maiden y Bad Religion

Y otro de los puntos álgidos del encuentro musical tendrá lugar a partir de las 00.55 horas, cuando el Resu traerá al presente los conciertos que ofrecieron en la ciudad del Landro durante la edición del 2016 Iron Maiden, Bad Religion o The Offspring. La segunda jornada de este Resu on line dará comienzo el sábado a las nueve de la noche con un trabajo titulado «Ardiendo con Rammstein».

Todos los amantes de la música rock, metal y heavy, entre otros, podrán seguir el festival de manera gratuita, y tendrán además la oportunidad de colaborar con las campañas solidarias de Cruz Roja y de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), así como de comprar merchandising, cuyos beneficios irán a las entidades citadas. A principios de agosto se barajó la posibilidad de celebrar un Resu XS, con aforo limitado en los conciertos a 800 personas y todas las medidas higiénicas y de seguridad para prevenir contagios, pero finalmente no salió adelante porque el Concello de Viveiro no cedió el recinto.