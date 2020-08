0

La Voz de Galicia

Mondoñedo / La Voz 27/08/2020 10:42 h

Otros cuatro jóvenes fueron denunciados en Mondoñedo por estar sin mascarilla en la piscina fluvial do Coto. Según informó la Policía Local mindoniense, en el grupo había tres chavales menores de edad y una joven mayor de edad. Todos fueron identificados por los agentes y ahora se enfrentarán a una multa de 100 euros por no utilizar el citado elemento de protección para prevenir contagios de coronavirus. Se da la circunstancia de que el domingo pasado, la Policía Local había tenido que denunciar a otros diez jóvenes en el mismo espacio natural debido a la misma circunstancia. Estos habían sido advertidos el día anterior. «A partir de agora, xa non se advirte máis», indicaron desde el cuerpo policial, desde el que destacaron la colaboración que están encontrando en la mayor parte de la ciudadanía.