Un domingo de Naseiro sin Naseiro

La Voz de Galicia lucía rey

viveiro / la voz 24/08/2020 09:24 h

Tal día como ayer hace justo un año, miles de romeiros se arremolinaban en el campo de la fiesta de Naseiro para celebrar y participar en la sesión vermú más multitudinaria, la del Domingo de Naseiro. Sin embargo, la cancelación de la fiesta como consecuencia de la pandemia del coronavirus dejó este domingo a miles de devotos de la Romaxe do Bo Xantar, de Viveiro, en sus casas, como un día normal. Algunos hicieron un pequeño homenaje a la fiesta tomando vermú o sidra e incluso escuchando las canciones de verbena que les dedicó la Comisión de Festas a través de su perfil en Facebook para tratar de «subir o ánimo». En las orillas del Landro hubo incluso menos gente comiendo que el sábado, cuando personas que son propietarias de fincas habían acudido a comer al aire libre manteniendo las distancias de seguridad y con mascarilla, para evitar riesgos de propagación del coronavirus. Desde la Policía Nacional explicaban por la mañana que no se había producido ningún incidente en el entorno del valle al no haber casi gente.