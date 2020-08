El lobo mata otras 14 ovejas y deshace un rebaño en una finca de Celeiro cercana a las casas

0

La Voz de Galicia

viveiro / la voz 22/08/2020 14:18 h

La incursión más reciente del lobo en A Mariña se saldó este sábado con un total de 14 ovejas muertas en Viveiro. El cánido salvaje actuó en esta ocasión en una finca situada junto al cementerio de Celeiro y cercana a las casas en la que pacía un rebaño formado por 15 cabezas. Solo una quedó sana y salva, según detalló a La Voz el propietario de los animales, Antonio José Liborio Nunes. En detalle, el lobo mató seis ovejas, dos corderos de 10 meses y seis de 7 meses. La mayoría de ellos quedaron muertos o malheridos sobre la hierba, aunque el animal salvaje se llevó consigo a dos de los más pequeños, dos corderos de entre 12 y 14 kilos de peso cada uno.

«As axudas non pagan nin a metade do animal. Teño ovellas de pura raza que pesan 50 quilos en canal, e danme o mesmo por elas que polas que pesan 14 quilos» , Antonio José Liborio Nunes, ganadero viveirense

Tras ser alertados a primera hora, agentes de la Consellería de Medio Ambiente se desplazaron este mismo sábado por la mañana al lugar para evaluar los daños. Varias ovejas que sufrían heridas importantes tuvieron que ser sacrificadas por el veterinario. «Había varias ovellas próximas a parir. Por unha delas, unha holandesa pura, dábanme hai pouco 150 euros e non a quixen vender porque estaba preñada. Agora andaría polos 200, e quedei sen nada», lamentó Liborio, que se encuentra muy desanimado por la situación. En los primeros siete meses del 2020, el lobo le ha matado un total de 22 ovejas: las 14 del sábado y otras 8 hace apenas mes y medio.

Ayudas «insuficientes»

Aunque cuando justifican debidamente las pérdidas desde Medio Ambiente los ganaderos reciben ayudas compensatorias para paliar de alguna manera los daños, titulares de explotaciones ganaderas como la de Liborio Nunes consideran que son a todas luces insuficientes. Este ganadero viveirense calcula que solo en el ataque el sábado las pérdidas superaron los 1.600 euros. «Poñéndolle de media uns 120 euros a cada ovella, porque hai varias polas que me terían dado bastante máis, son de 1.500 euros para riba», apuntó, antes de señalar que las ayudas que concede la Administración son de 40 euros por oveja.

En esa línea reconoció que hace poco cobró las correspondientes a los daños que le había provocado el lobo en el 2019: 1.534 euros por 33 animales. «Non pagan nin a metade do que vale o animal», subraya este viveirense. «Non é igual que che o lobo che mate unha ovella do monte que pesa 14 ou 15 quilos, que unha das que están aquí abaixo que pesan 50 quilos canal. Teño ovellas de pura raza que pesan iso, e non é o mesmo, pero o prezo é para todos igual», criticó.

El cachorro de mastín encargado de proteger el rebaño, una perra de 17 meses, tampoco fue atacada.