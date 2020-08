Chumi García se corona en Pantín

0

La Voz de Galicia i. díaz rolle

viveiro / la voz 18/08/2020 20:17 h

Jesús Miguel García, Chumi, fue uno de los grandes triunfadores del fin de semana en el Campeonato Gallego de Surf que se celebró en Pantín. El deportista viveirense se proclamó campeón autonómico máster tras competir mejor que nadie sobre las olas en la famosa playa de Valdoviño.

El surfista mariñano se coronó en un certamen de un nivel supremo y celebrado bajo unas estrictas medidas de seguridad. Su trabajo en los entrenamientos post-confinamiento dio sus frutos en un campeonato en el que su surfing fue de menos a más. Supo adaptarse a los continuos cambios en la rompiente del agua y acabó encontrando unos ejercicios brillantes que cautivaron a los jueces encargados de valorar a cada uno de los competidores en Pantín.

Chumi es todo un currante y un enamorado del surf que sobrepasada la treintena ha encontrado su mejor triunfo hasta el momento. «Ganar este título era uno de los grandes objetivos que teníamos esta temporada. Es un gran premio para el surfista viveirense por su dedicación y actitud en cada entrenamiento», destacan desde la Viveiro Surfing Family, el club del nuevo campeón gallego máster, al que acompañaron en el podio Alberto Reimunde, que fue segundo, Milo Castelo y Víctor Iván Pombo.

Participará en el Nacional del 2021 tras batir a grandes leyendas gallegas

Tras su mejor victoria, Chumi García no se relajará, pues ahora centrará sus esfuerzos en seguir trabajando para hacer un buen papel en el Campeonato de España del 2021. Su buena actuación le servirá para codearse con los mejores surfistas españoles de más de 30 años de edad en la cita con más caché a nivel nacional.

Allí espera mejorar el ya brillante rendimiento que ofreció en Pantín, elevándose sobre algunas de las grandes leyendas de la comunidad gallega en un deporte con un profundo arraigo y que levanta pasiones.

Tras el viveirense, el segundo clasificado fue Alberto Reimunde, de La Vieja Escuela de Bastiagueiro, en Oleiros. Justo por detrás, acompañándolos en el podio, se quedaron dos de los nombres imprescindibles en la historia del surf en Galicia: el pontevedrés Milo Castelo y el coruñés Víctor Iván Pombo.

Es la primera competición que se disputa desde el estallido de la pandemia

El fin de semana fue un fin de semana festivo no solo para la Viveiro Surfing Family, sino también para toda la familia surfera de Galicia e, incluso, de España. El Gallego disputado en Pantín fue el primer campeonato celebrado tras la llegada de la pandemia que durante meses paralizó prácticamente al mundo entero.

«Abride ben os ollos, non perdades nunca estas imaxes. Son historia do noso deporte, o di?a de onte [por el sábado] vivimos o primeiro podio despois de todo o acontecido, e hoxe temos ma?is. Os primeiros da historia do ano 2020 fronte co COVID-19, para nós non cabe du?bida de que o traballo esta? feito. Galicia facendo historia do noso e como non agradecer a todos vós por cumprir con nós todas as medidas, e superar esta etapa xuntos. Moitas grazas!», valoraron eufóricos desde la Federación Gallega.

Viveiro Surf Escola

«El surf es uno de los muy pocos deportes que pueden seguir realizándose sin vernos comprometidos por el coronavirus. Los chavales están pudiendo entrenar y están trabajando muy duro porque dentro de dos semanas tenemos el Campeonato de España de surf, que se disputa en A Frouxeira de Valdoviño [del 31 de agosto al 6 de septiembre]. La escuela sigue su curso y seguimos trabajando para formar surfistas campeones», añadió Uxío Rodríguez, de la Viveiro Surf Escola.