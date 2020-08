El alcalde de Foz le expone al secretario general de Infraestructuras el proyecto para crear la tercera entrada a la villa

0

La Voz de Galicia M.C.

FOZ / LA VOZ 19/08/2020 21:35 h

El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Sergio Vázquez Torrón, junto con el alcalde focense Francisco Cajoto y el concejal de Relacións Institucionais, Carlos García, revisaron en Foz proyectos pendientes y propuestas del Gobierno local, entre las que figura la iniciativa para construir una tercera entrada a la villa. Esta propuesta persigue conectar la carretera N-642 con el barrio de Marzán y, a través de la Rúa do Cemiterio, con el centro de la villa, para liberar la presión del tráfico «apostando, agora así, por medidas de humanización razoables para o municipio».

«Apostamos por un Foz planificado, de futuro, traballando de forma seria e responsable. A casa comézase polos cimentos, non polo tellado, e este ano dispuxemos o financiamento para a elaboración do Plan de Mobilidade Urbana Sostible dentro dos fondos que aporta a Deputación. Calquera actuación nunha rúa de Foz afecta ao conxunto do casco urbano; o obxectivo é conseguir unha vila máis amable co peón e coa bicicleta, un pobo que sexa aínda máis atractivo para vivir», explicó el regidor, que avanzó que también se abordó con el secretario general el estado del proyecto de las rotondas de Cangas y la necesidad de actuar en el cruce de A Corredoira. Carlos García agradeció la visita del secretario, y manifestó la disposición del Concello a seguir tejiendo lazos con otras Administraciones y a continuar atendiendo las demandas vecinales.